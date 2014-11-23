Davutoğlu 'Dersim' dedi, Tunceli Üniversitesi'nin yeni ismini açıkladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde "Tunceli'de açıklayacağım açıklayacağım" dediği "müjde"ye ilişkin olarak, Tunceli'nin tarihten gelen adı "Dersim" ismini kullanarak "Rektörümüz üniversitenin adının Munzur Üniversitesi olması istedi biz de kabul ettik" diye konuştu.

Tunceli Üniversitesi’nde konuşan Davutoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

’Dersimli kardeşlerime müjde vermek istiyorum’

Dersimli kardeşlerime birkaç. Müjde vermek isterim. Dersim’de eski kışla müzeye dönüştürülecek ve adı da Dersim Müzesi olacak. Bunu için 10 milyon liralık ödeneğin talimatını verdik. Ziyaret ettiğimiz bütün yerlerin yolları yapılacak. Dersimli kardeşlerimiz oralara en iyi şartlarda gidecek ve hepsi restore edilecek. 12 milyon liralık bir kaynak ayırdık. Rektörümüz üniversitenin adının Munzur Üniversitesi olması istedi biz de kabul ettik. Empati yapıp psikolojik eşiği aştıktan sonra hepimizin üzerinde durması gereken eşit vatandaşlık bilincini geliştirmektir.

'Ayrımcılığa izin vermeyiz'

Alevi kardeşlerimize karşı hiçbir ayrımcılık yapılmasına izin vermeyiz. Cemevleriyle ilgili talepleri Alevi kanaat önderleriyle konuşacağım. Bundan sonra da bizim atamalarımızda görevlendirmelerimizde tek bir ölçümüz vardır. Liyakat, liyakat, liyakat. Herhangi bir bürokratik kademede Alevi vatandaşlarımıza bir ayrım varsa bunun bizzat takipçisi olacağım. Din kültürü ve ahlak dersi konusunda daha önce de kanaatlerimi arz ettim. Bu derslerde Alevi vatandaşlarımıza dönük herhangi bir tahkir gibi bir tek cümle dahi olsa bunu hepimize yapılmış kabul ederiz. Yeni Türkiye’de kimse inancı etnik kimliği nedeniyle ötekileştirilmeyecek.