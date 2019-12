Reha bana Tanrı'nın hediyesi

Tutkunun şiddetini kitaptan okuyun

Sunset’te bir akşam yemeğinde...

Beni tanımlayan 3 sıfat: Dürüst,cesur ve aşık

O benim ilham perim

Üzerimdeki lanet yüzünden kocam öldü

Din, Tanrı, ölüm, hayat...

Ölüm bir başlangıç

Komşu öfkeleniyor, silaha sarılıyor ve tetiği çekiveriyor. Bitti. Bir hayat söndü. Korkunç bir travma, bir sürü dava. Katil daha yeni cezaevine gidiyor. O zaman 6 yaşında olan çocukları Engin Deniz, bugün 11 yaşında. Kocasını kaybeden Deniz Uğur, ardından onu üzen bir ilişki yaşıyor, tuhaf olanı da, kimse "o adam"ın adını anmak istemiyor, çünkü zaten acılı bir kadını daha da üzdü diye. Şimdi de anmayalım da ortalığa yeniden çıkmasın. Sonra o kadın, Deniz Uğur, Reha Muhtar’la tanışıyor. Aşık oluyorlar, Engin Deniz, ikizler ve Reha ile Nilüfer’in ortak çocuğu Ayşe Nazlı’yla yeniden aile oluyorlar. Deniz Uğur, "serseri aşkı" için bir kitap yazıyor, doğum gününde ona hediye ediyor. Meğer hep yazar olmak istermiş. Hem ona olan aşkını ve hayatının dönüşümünü anlatıyor. İbre bir zamanlar acıyı gösterirken artık tekrar aşkı, mutluluğu gösteriyor. Evet, her şey bu 5 yıl içinde oluyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi, herkes perişan oluyor ama yine de olan sadece "giden"e oluyor. Kalanlar bir şekilde hayata devam ediyor. Etsinler de... "Gazeteci", Deniz Uğur’un ilk romanı.- Genç bir kadınla ünlü bir gazetecinin aşkını...- Evet. Ama bildiğiniz gibi, "uçuk pembe bir aşk hikayesi" değil bu. Kitaptaki kadın, çok büyük acılar, travmalar yaşıyor, sonra hayatını yeniden anlamlandırıyor. Bu bir "dönüşüm hikayesi" aynı zamanda...- Çünkü beni mutsuz eden bir şeydi. Ve o travmaların zirvesinde, insan müthiş bir haksızlığa uğradığına inanıyor. Sürekli, "Neden bu, benim başıma geldi?" diyor. Kimsenin, acısını anlayamayacağını düşünüyor. Hayatın devam ediyor olmasına katlanamıyor. Ben de ilk eşimin ölümünde karşı karşıya kaldığım travmalar yüzünden, bir sürü duyguyu aynı anda yaşadım. Yalnız kaldım, katılaştım, isyankar oldum, meydan okuyan birine dönüştüm, hatta küstahlaştım. Hepsi bir tür savunma mekanizmasıydı. Hayatı yeniden anlamlı kılmaya çalışıyordum, ama hiç kolay değildi, hayat başıma yıkılmıştı! Ve bir gün bir adamla tanıştım...- Evet. O "gazeteci" sayesinde hayatım anlam kazandı. O, bana ikinci bir hayat verdi. Şimdi yeniden mutluyum. Hiç olmadığım kadar sağlıklı ve aşığım.- Hakikaten iyi bir gazeteci. Bu kimlik çok önemli. Çünkü herkesin bir varoluş biçimi var, adamınki de bu. Ve bu, genç kadını çok etkiliyor. Ondan çok şey öğreniyor. Ona hayranlık duyuyor. Onu hayatının merkezine oturtuyor. Çünkü gazeteci, genç kadının bilinçaltında, kimsenin dokunmadığı yerlere dokunuyor. Türkçesi, bu kadın, bu adamdan artık asla vazgeçemez!- İkimiz de bir parça şizofreniz! Reha ile en başından beri aramızda hiçbir şey normal ve sıradan bir şey olmadı. Sonsuz bir beyin fırtınası yaşıyoruz, sürekli bir şeyler yaratıyoruz. Fikirler havada uçuşuyor, rahat duramıyoruz, anlatabiliyor muyum? Zekası beni baştan çıkarıyor, benim beynimi tetikliyor. O yüzden, "Bu aşk bitmez!" diyorum ya. Daha önce yaşadığım hiçbir şeye benzemiyor. Belki şunu anlatırsam daha açıklayıcı olur: İkimiz de, tek çocuğuz. Çocukluğunu bir evin yalnız ve tek çocuğu olarak geçirmemiş olanlar ne demek istediğimi anlayamaz. Bizler ayrı yaratıklarız! Fazla ilgiden sıkılıyoruz ama ilgisiz kalınca da fenalaşıyoruz. Sosyal ortamlarda çok rahat davranıyoruz ama aslında asosyaliz. Yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyoruz ama yalnız kalmaktan da korkuyoruz. Bir sürü çelişkiyi bünyemizde barındırıyoruz. Tek çocuk olmak, biraz da "yaralı" bir şey, Reha ile o yüzden de iyi anlaşıyoruz.- Bir ödül! Reha bana Tanrı’nın bir hediyesi. Ve tabii ilahi adaletin tecellisi. Bunca acının ardından böyle bir güzellik yaşamam gerekiyordu. Tanrı beni duydu ve bana onu gönderdi.- Güven. Göz kontağı önemlidir. Reha, insanın direkt gözünün içine bakar. Yaşam öykümle ilgili bir program yapacaktı, yemeğe çıkardı beni, her şeyi anlattım. Hiç kasılmadan. Son derece güvende hissettim kendimi...- Kitapta o anı şöyle anlattım. Sanki bir yerden faks geliyordu, sinyalleri alıyordum ama makineden çıkan kağıtları göremiyordum. Üzerinde ne yazdığını okuyamıyordum... Meğer gelen aşkmış... O günden sonra hiç ayrılmadık.- Yoooo. Olgun ve bilge olduğunu düşünmüyorum, serseri bir adamdır Reha. Belki de olgun ve bilge olan benim! Sakin bir liman aradığımı, ona sığındığımı söyleyenler oldu, yanılıyorlar, liman da belki benim...- Çok. İnsanın çocuklarının babasını fiziksel olarak çekici bulmasının garipsenecek hiçbir tarafı yok. Aramızdaki tutkunun şiddetini kitapta yeterince anlatıyorum.- Tanrı’nın hediyesi gibi görüyorum, hediyenin şurası şöyle, burası böyle diye tartışmazsın, tadını çıkarman lazım!- Kimse, kimsenin kurtarıcısı olamaz. Biz birbirimize iyi gelmiş olabiliriz... Ki geldik.- Bana bu ilhamı Reha verdi. Ben de ona doğum gününde, benim için çok değerli olan bir şey vermek istedim. "Al bu senin." Hem de 50’sine girdiği gün...- Sunset’te, baş başa yemekteyiz...- Sadece gözlerine odaklanmıştım, inanır mısın üzerimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama galiba şık bir şey giymişimdir. Çok heyecanlıydım. Bilgisayar çıkışlarını uzattım...- Gülümsedi... Özel şeyler hissettiği zaman, kelimelerle ifade etmez. Güzel bir şekilde aldı, kenara koydu. Yemeğe devam ettik.- Bu kitapta ben kendimi ifade ettim. Yaşadığım türbülansları, travmaları kendi açımdan anlattım. Yazdım ve iyileştim. Bir tür terapi. Basılmasını çok istiyordum ama Reha pek kılını kıpırdatmadı. İş başa düştü, yazarların menajeri Barbaros Altuğ’a ulaştım, Alfa Yayınları’na götürdü, onlar da hemen basmak istedi. Şimdi elimde...- Bilmiyorum ne hissetti. Sor, ben de öğrenmiş olurum.- 6-7 ay... Geceleri yazdım.- Sürekli tepende olan, her şeye müdahale eden biri değildir.- Aşkımın büyüklüğünü ispat etmeme gerek yok, biliyor. Beni yazar olarak beğenmesini çok isterim, mesele bu. Reha beni yazılarıyla yönlendiren adamdır, en sıkı takipçisi benim. Bazen geceleri 4’te, 5’te bilgisayarı açar, yazısının internete düşmesini beklerim, okur, öyle uyumaya devam ederim.- İstediğim tek şey bu. İkinci romanıma başladım bile...- Telefon çaldığında onun aradığını görüp, kalbimin hızlandığı an.- Uyurken onu seyretmek ya da gözümü açtığımda onun beni seyrettiğini görmek.- İstanbul.- Bir iki hafta önce, muhteşem dadımız işten ayrıldığında, acıdan!- Dürüst, cesur, aşık.- Dakik olamıyorum.- Kırmızı, siyah, beyaz.- Artık oyunculuk yapmak istemiyorum!- Kağıt, kalem, kırmızı şarap...- Levrek ve risotto.- Uykusunda konuşan bir kadınım!- Sırayla yetişebiliyorum.- Sıralama olarak ilk önce 6.30’da kalkıp, okula hazırladığım Engin Deniz geliyor...- O gün, orada, o adamın karısı olarak ölüyorsun. Ve hayata başka bir insan olarak devam ediyorsun. Öyle bir şoktan sonra, aynı insan olabilmen mümkün değil. Ya akıl hastanesine kapatılman gerekir ya da benim gibi hakikaten ölüyorsun. Ben önce öldüm, sonra başka bir insan olarak yeniden doğdum.- Akıl sağlığım ilk andan itibaren yerindeydi. Çünkü öyle bir adrenalin insanı çok keskinleştiriyor, çok daha hızlı düşünmeye başlıyorsun. Ama duyguların sağlıklı olamıyor. Normal tepkiler veremiyorsun.- Allah korusun, onun yerine başka bir şey koyamayacağın için nasıl toparlarsın bilemem. Ama onunla da yaşayan insanlar var. Hayatın bir sonu olduğunu, kendinin de bir gün gideceğini düşününce biraz rahat ediyorsundur.- Bu kavramların hepsini yeniden tarif ediyorsun. İnsanı en çok zorlayan şey de, böyle bir travma yaşadıktan sonra hayatı yeniden anlamlı kılmaya çalışmak. Taşları yeniden yerine oturtmak zorundasın ki, hayatına devam edebilesin. Yoksa gidip bakkaldan ekmek bile alamazsın.- O dönem nasıl düşündüğümü kitapta ayrıntılarıyla anlattım. Birtakım kötücül insanlar var, onlar bizim üzerimizde deney yapıyorlar. Bu da zalim bir deney. Hangi etkiye, nasıl tepki vereceğimizi görmek istiyorlar. Bazı insanları seçiyorlar, "Bu acıyı da yaşa! Bakalım, altından kalkabilecek misin?" diyorlar. Sana merhamet etmiyorlar, acımıyorlar. Ben de onlardan biriydim...- O dönemde nereye koyacağımı bilemiyordum. Şimdi kendimi Tanrı’ya daha yakın hissediyorum. Zaten bir dönüşüm yaşadım, artık bir deneyin içinde olduğumu da düşünmüyorum. Artık, "Hayat bu. Herkesin başına her an her şey gelebilir" diyorum.- Evet, benim kurduğum hikayede, seçilmiş insanlara daha büyük acılar çektiriyorlar. O dönem "Neden ben?" diye kendi kendime sorarken, böyle şeyler düşünüyordum. Ayrıcalıklıyım ki bunlar başıma geliyor. Zor şeyler yaşadım. Yaşadığım şeyleri kendime ancak böyle izah edebildim.- Küçüklüğümden beri güzelliğimden söz ederler. Bu sıfat bir şekilde şimşekleri de üzerime çekti. Hep en zor şeyler benim başıma geldi. Annem için de geçerli bu. Kızlar, annelerinin izdüşümü gibidir ya, hayatımda gördüğüm en güzel kadındı ve çok acı kayıpları oldu. "Lanetli güzellik" diye bir kavrama, travmalarımın zirve noktasında inandım. Ama artık böyle hissetmiyorum. Şimdi, "Allah, sevdiği kullarına acı çektirir, beni de zor sınavlardan geçirdi" diye düşünüyorum.- Hayır, artık bulaşacak bir şey kalmadı.- Birbirimize bunu yaptık. Tek taraflı bir şey değil.- Hayır. Biz aile kurmuş, çocuk yapmış olabiliriz ama fark etmez. Ben onun hálá sevgilisiyim, o da benim serseri sevgilim. Aile kurmaya gelince, ancak aşkla yapılabilir, bunun içinde başka hesaplar olmaz, olmaması gerekir. Çünkü hesap kitap varsa, mutluluk olmaz.- Evet, öyleyiz. Reha’nın annesiyle babası önde pusetle ikizleri itiyor. Yanlarında Engin Deniz ve Ayşe Nazlı. Ben ve Reha ise bütün bu fotoğrafa bakarak gülümsüyoruz. Hiçbir günümüz bir diğerinin aynı değil. Her gün farklı bir macera...- Hayır. Benim kaybetme korkum var. Tamam artık çok iyiyim ama bu fobi, bana yapıştı kaldı. Baş edemediğim bir duygu. Sanki bir "tık" ileri götürürsem, o oynatıcının modunu değiştirirsem, film kopabilir, sahip olduğum her şeyi kaybederim gibi hissediyorum. Böyle hissederken, nikah masasına oturamazsın. Mahalle baskısıyla da evlenmem! Zaten o benim Reha Muhtar’ım, hep de öyle kalacak, evlenmemize gerek yok!- Affedip affetmemek Tanrı’nın işi, ben can almış birine çekeceği azaptan dolayı ancak acırım.- O benim bütün sorularıma zaman içinde cevap veriyor zaten.- Oğlumuza iyi baktığımı, merak etmemesini...- Bence başlangıç.- Tabii ki. Psikolojik desteğin faydasına çok inanırım.