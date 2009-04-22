Regl sancısını egzersiz yaparak geçirin

Şiddetli, ağrılı ya da düzensiz... Regl ile ilgili yaşadığımız sorunların kaynağı, hormon değerlerini bozan aşırı stres olabiliyor. Bunu başarmak pek kolay olmasa da, sakin ve huzurlu bir yaşam sürmek ise reglin tekrar düzene kavuşmasını sağlayabiliyor.



Egzersiz: Hafif bir egzersiz karın bölgesindeki kan dolaşımını güçlendiriyor ve krampların çözülmesini sağlıyor. Son yıllarda tüm dünyada trend olan yoga ve refleksoloji, regl ile ilgili yakınmaların hafiflemesinde büyük yarar sağlıyor. Özellikle 'Supta Baddha Konasana' egzersizi, kamın alt bölgesinde yer alan organları güçlendirip, gevşetiyor. Böylelikle regl dönemindeki ağrı gibi yakınmalarınızın hafiflemesine katkı sağlıyor.



'Supta Baddha Konasana': Ayaklarınız zemine basacak şekilde sırtüstü uzanın. Nefes alarak bacaklarınızı birleştirin ve dizlerinizi hafifçe bükün. Nefes verirken sağ dizinizi sağ yana, sol dizinizi de sol yana doğru yavaşça açın. Bu sırada ayak tabanlarınızı birleştirin. Parmaklar parmakları, topuk da diğer topuğu karşılayacak şekilde bacaklarınızı yere değdirin, Bu pozisyonda derin nefes alıp vererek, hareketsiz durun. Egzersizi günde 2 veya 3 kez, 4-5 dakika uygulayın. Yoga, düzensiz reglde de yararlı olabiliyor. Örneğin "Çocuk Duruşu' olarak bilinen 'Balasana' karnın alt bölgesindeki organlara adeta masaj yaparak hormon üretimini uyarıyor.



Balasana: Ayak başparmaklarınız birbirine değecek şekilde diz çöküp, topuklarınızın üstüne oturun. Ellerinizi bacaklarınızın üzerine yerleştirin. Bu pozisyonda derin nefes alın ve nefes vererek gövdenizi zemine doğru yatırın. (Alnınız zemine değsin) Avuç içleriniz tavana doğru bakacak ve elleriniz de topuklarınızın yanına gelecek şekilde kollarınızı gövdenizin yanında zemine yerleştirin. Bu pozisyonda, derin nefes alı vererek, 30 saniyeden birkaç dakikaya kadar kalın.

