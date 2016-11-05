Refüje yaslanmış uyuyan Suriyeli çocuk için bakanlık devrede

İstanbul Balat’ta kaldırımda uyurken görüntülenen Suriyeli Suad Elcasi (5) için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi.

Habertürk’ten Uzay Kesmen'in haberine göre gazeteyi arayan bakanlık yetkilileri, Suad ve ailesiyle ilgili bilgi aldı, ihtiyaçları ile ilgili rapor hazırladı. Ayrıca Fatih Belediyesi ve kaymakamlık yetkilileri de Suad ve ailesinin yaşadığı evi ziyaret etti. Çocuklara mont, pantolon, ayakkabı ve erzak yardımı yaptı. Aile, yapılan yardımlardan dolayı çok mutlu ancak 900 liralik kira için yardım bekliyor.

Öte yandan Suad’ın kuzenlerinden 9 yaşındaki Mazzan, sabah saatlerinde Balat’ta mendil satarken polis tarafından alınarak karakola götürüldü.