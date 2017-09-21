Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü 67 yaşındaki Halil İbrahim Akkaya öldü.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, E-87 Karayolu Doyran Mahallesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Halil İbrahim Akkaya\'nın yönetimindeki 34 VY 0094 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi. Otomobilde sıkışan Akkaya, öldü. Akkaya\'nın cesedi itfaiye görevlilerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu araçtan çıkarılıp, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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