T24 LogoT24 Logo
Gündem

Refüjdeki ağaçları yıkan otomobil, TIR'ın altına girmekten kurtuldu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, Merve Uyanıksoy (23) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçları devirdikten sonra karşı şeride geçti

19 Kasım 2018 16:49

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, Merve Uyanıksoy (23) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçları devirdikten sonra karşı şeride geçti. Otomobil, karşı şeritte TIR altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza, öğle saatlerinde Orhangazi-Yalova karayolu, Süpürgelik Mevkiinde meydana geldi. Merve Uyanıksoy idaresindeki 34 KT 5912 plakalı otomobil, Yalova’dan Orhangazi yönüne gelirken kontrolden çıktı. Refüje giren otomobil ağaçları yıkarak karşı şeride geçti. Bu sırada bir TIR, otomobili fark ederek ani bir manevra ile otomobile çarpmaktan kurtuldu. Otomobil karşı şeritte durduğu anda kazayı gören bir başka TIR’ın sürücüsü de son anda aracı durdurarak olası bir kazayı önledi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Elif Ankut, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, iki kadın  kazanın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan BOZBEYORHANGAZİ Bursa DHA BURSAnın OrhangaziMerve UyanıksoyOtomobilTIRKazaOrhangaziYalovaSüpürgelik MevkiindeKTYalovadan OrhangaziRefüjeBuTIRınOtomobildeElif AnkutPolisFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24