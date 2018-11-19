Refüjdeki ağaçları yıkan otomobil, TIR'ın altına girmekten kurtuldu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, Merve Uyanıksoy (23) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçları devirdikten sonra karşı şeride geçti. Otomobil, karşı şeritte TIR altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Orhangazi-Yalova karayolu, Süpürgelik Mevkiinde meydana geldi. Merve Uyanıksoy idaresindeki 34 KT 5912 plakalı otomobil, Yalova’dan Orhangazi yönüne gelirken kontrolden çıktı. Refüje giren otomobil ağaçları yıkarak karşı şeride geçti. Bu sırada bir TIR, otomobili fark ederek ani bir manevra ile otomobile çarpmaktan kurtuldu. Otomobil karşı şeritte durduğu anda kazayı gören bir başka TIR’ın sürücüsü de son anda aracı durdurarak olası bir kazayı önledi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Elif Ankut, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, iki kadın kazanın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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