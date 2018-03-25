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Refüjde bekleyen kadın, kazaya karışan otomobilin çarpması sonucu öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, başka bir araçla çarpıştıktan sonra savrulan otomobil, yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen Güler Sevinç'e çarptı

25 Mart 2018 18:18

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, başka bir araçla çarpıştıktan sonra savrulan otomobil, yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen Güler Sevinç\'e çarptı. Hastaneye kaldırılan Sevinç, yaşamını yitirdi. 
​Kaza, merkez Yeni Mahalle Yahya Kemal Caddesi\'nde meydana geldi. Yusuf Sönmez yönetimindeki 44 LA 852 plakalı otomobil, aynı yöne giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 FU 818 plakalı otomobille çarpıştı. Sönmez yönetimindeki araç, savrulup, yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen Güler Sevinç\'e (58) çarptı. Kazada, Sevinç yaralandı. Çağırılan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan Sevinç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, kaza sonrası Yusuf Sönmez\'i gözaltına aldı.

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