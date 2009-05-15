Reformların önündeki en büyük engel Anayasa

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Anayasa değişikliği çalışmalarına herkesin katkı sağlamasını istedi.



Anayasanın müktesebata uymayan, günümüzün anlayışına uymayan bir çok maddesinin olduğunu belirten Çiçek, "Çıkarılan yasalar Anayasaya uygun olmak zorunda. Aksi halde

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilir. Anayasa eğer AB müktesebatına uymuyorsa yani yanlışsa, doğru bir işi yanlış bir anayasaya uydurmak gibi bir garabeti Türkiye yaşıyor. Onun için de zaman zaman Türkiye'de reformların yapılamamasının önündeki en büyük engel olarak bu Anayasa duruyor' dedi.'



5 madde dışında hepsi değişebilir



Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada kamu denetçiliği, kamu yönetiminde yapılacak reform, personel reformu gibi konuların beklediğini anlatan Çiçek, devletin kurumları arasındaki işleyişi yeniden düzenleyecek bir çok engelin olduğu gibi durduğunu ifade etti.



Anayasa değişikliği konusunda toplumsal bir talep olduğunu belirten Çiçek, şunları söyledi: "'Yapılacak anayasaya herkes katkı vermeli. Herkes 'değişsin' diyor ama kimse adım atmıyor. Biz adım atmaya başladığımızda da 'Bu AKP'nin anayasası olacak, Meclis çoğunluğuna güveniyor' tarzında anayasa değişikliğine taraftar olmayanlar bahane arayıp Türkiye'de bir gergin tartışma başlatıyor.



5 madde dışında bu Anayasa'nın geri kalan tüm maddelerini de değiştirebiliriz, uzlaşarak, anlaşarak, herkes katkı vererek en başta ana muhalefet partisi, Meclis'te grubu bulunan partiler, dışarıda meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri dahil herkesle birlikte biz bu Anayasa'nın istisnaları dışında tümünü değiştirebiliriz. Ne kadarını değiştirmek imkanımız varsa bunları

birlikte konuşarak, görüşerek, müzakeresini yaparak Meclis çatısı altında bunu gerçekleştirebiliriz. Bu işin gerçekleşeceği mekan, platform, çatı TBMM'dir.''



Hayali madde yazıyorlar



Cumhurbaşkanının görev süresinin 7 yıla çıkarılması, milletvekilliği süresinin 5 yıldan 4'e düşürülmesi gibi konuların tartışıldığını hatırlatan Çiçek, ''Sanki bizim böyle bir düzenlememiz varmış gibi başlıyorlar yarım saat bunun üzerine siyasi münakaşa yapmaya. Eğer hakikaten bir şey değişecekse komisyona gelir, herkes fikrini söyler, tartışma yaparız. Şimdi hayali bir kısım münakaşaları Türkiye'de boş yere yapmış oluyoruz'' diye konuştu.



Son dönemlerde tartışılan Anayasa Mahkemesi'ne TBMM tarafından üye seçilmesi, bireysel başvuru hakkı tanınması gibi konuları AKP'nin gündeme getirmediğini ileri süren Çiçek, bu konuların seneler önce yargı makamlarınca gündeme getirilip tartışıldığını söyledi.