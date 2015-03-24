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Ekonomi
Deutsche Welle

Reform paketi için geri sayım

Yunanistan'ın, reform paketini en geç pazartesi günü sunması bekleniyor.

24 Mart 2015 23:42


Yunanistan hükümet sözcüsü Gabriel Sakellaridis reform paketinin en geç pazartesi günü sunulacağını açıkladı.

AB Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da kısa bir süre içinde uzlaşma sağlanacağını tahmin ettiğini belirtti. Schulz, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte "Hafta sonuna kadar halihazırdaki mali ihtiyacın ivedilikle çözümünü sağlayacak yeni bir anlaşmaya ulaşılacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SPD Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann ise Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılması olasılığının hala tamamen ortadan kalkmadığını savundu.

Tsipras ve Merkel arasındaki görüşmeler pazartesi gece yarısına kadar devam etmişti. Görüşmenin "iyi ve yapıcı" bir atmosferde geçtiğine dikkat çekilirken, Merkel mevkidaşına tek başına “mali sözler vermesinin mümkün olmadığını” belirtmişti. Tsipras bugün de Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ve Alman muhalefetinin ileri gelen siyasetçileriyle bir araya geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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