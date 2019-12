Reflü ve hazımsızlığa karşı 1 haftalık özel diyet

Sindirim sistemi



Reflü ve hazımsızlık için 1 haftalık diyet

Reflüde bunlara hayır

Bunlara dikkat!

Sindirim düzensizliklerini önlemek için

Formsante’de yayımlanan haberdeki Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Yasemin Bradley'in hazırladığı 1 haftalık diyetle sindirim sorunlarınızı minimuma indirebilirsiniz.'Yemek insani, sindirebilmek ise ilahidir' demiş ünlü Amerikalı illüstratör Charles Copeland... Su söz ne kadar da doğru! Kendimizi iyi hissetmemizde ve genel sağlığımızda belki de en önemli olan şey, iyi çalışan, sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmak; özellikle de bir insanın yaşamı boyunca ortalama 60 ila 80 ton arası besin tükettiği göz önüne alınırsa! Sindirim sistemimiz iyi çalışmadığında ise; şişkinlik, gaz ve sancı gibi hiç hoş olmayan sorunlar oluşturarak yaşam kalitemizi ciddi boyutlarda etkileyebiliyor. Bunun sonucunda işimize konsantre olamıyor, günlük rutin sorumluluklarımızı yerine getiremiyor ve sosyal hayatımızdan mahrum kalabiliyoruz. Günümüzde sindirim sistemimizle ilgili en sık karşılaştığımız sorunlar ise; hazımsızlık ve reflü. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Yasemin Bradley'e göre; bu sorunlardan kurtulmanın en etkili yolu ise sağlıklı ve bilinçli beslenmek.Sindirim sistemimiz, günlük koşuşturmalarımızdan strese ve beslenme düzenimizden hareketsiz bir yaşantımıza kadar hayatımızdaki her türlü değişiklikten etkileniyor. Ancak sindirim sistemi problemleri en sık yanlış beslenmeye bağılı olarak görülüyor. Dolayısıyla beslenme düzeninin değiştiği dönemlerde daha sık ortaya çıkıyor. Örneğin her şey dahil bir tatile gittiğinizde ya da işteki yoğun temponuza ayak uydurmak için yemekleri atıştırmalarla geçiştirdiğinizde sindirim sisteminizin düzenini de olumsuz yönde etkilemiş oluyorsunuz. Bunun dışında mevsimlerin ve mevsim geçişlerinin etkilerinden de söz etmek mümkün. Örneğin kışın daha kuru yemek yemek ve hareketsiz kalmak, sindirim sistemi düzensizliklerini tetikliyor. Aşırı stres ve üzüntü gibi nedenler de en az yanlış beslenme kadar etkili oluyor. Dünya nüfusunun yarısından çoğunda görüldüğü belirtilen sindirim sistemindeki sorunlar; şişkinlik, gaz ve sancı gibi belirtiler veriyor.Sindirim sisteminin iyi çalışmaması; besinlerin yetersiz emilimine, bağırsak hareketlerinin bozulmasına ve zararlı atıkların vücuttan atılamamasına yol açıyor. Sonuçta bundan tüm organlarımız ve fonksiyonları etkileniyor: Bağışıklık, beyin ve sinir sistemleri görevlerini yerine getirememeye başlıyor, hormon dengemiz bozuluyor, besinler yeterince emilemiyor, vücudumuzun toksinlerden arınma kapasitesi azalıyor ve organlarımıza binen yük artıyor. Bunların yanı sıra; gaz, kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık da gün boyu bizi rahatsız edip; aklımızı kurcalayabiliyor ve rahat çalışmamızı engelleyebiliyor, işin kötü yanı ise biz kafayı taktıkça bu sorunların daha da artması.Sağlıklı bir sindirim sistemi için öncelikle yeterli ve dengeli beslenmeye göstermeliyiz. Bunun için de düzenli olarak sebze, meyve, balık ve lifli gıdaları tüketmeli ve her gün en az 2 litre su içmeliyiz. Ayrıca yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapmayı da asla ihmal etmemeliyiz. Dikkat etmemiz gereken bir başka nokta da, bağırsaklarımızda doğal olarak bulunan faydalı canlılar olan 'probiyotik'lerden zengin besinler tüketmek. Çünkü bu faydalı canlılar, zararlı canlıların bağırsak duvarlarına tutunmasını önleyerek sağlığımız üzerinde olumlu fayda sağlıyorlar.• Aşırı gaz yakınmanız var mı?• Gazınız genelde kötü kokulu mu?• Kabızlık sorunu çekiyor musunuz?• Sık sık kabızlık çayları veya ilaçları kullanmak zorunda kalıyor musunuz?• Dışkınız çok koyu renkli mi?• Günde 1 kere tuvalete çıkabiliyor musunuz?• Sürekli bağırsaklarınız tam boşaltamamış hissi içinde misiniz?• Hemoroitiniz var mı?• Arada sırada veya sürekli ishal oluyor musunuz?• Sık sık hazımsızlık ilaçları, çayları kullanmak zorunda kalıyor musunuz?• Bağırsaklarınız sık sık gurulduyor mu?• Anal bölgenizde kaşıntı veya hassasiyet var mı?• Sık sık yoğurda benzer akıntıdan, vajinal kaşıntıdan yakınıyor musunuz?• Kendinizi sürekli yorgun, halsiz mi hissediyorsunuz?Eğer yukarıda yer alan sorulardan 2-3'üne 'evet' yanıtını verdiyseniz, dikkati olun, sindirim sisteminizde sorun yaşıyor olabilirsiniz. İyi ve sağlıklı çalışan bir sindirim sistemi için doktora başvurmanızda fayda var!Kahvaltıda: Yulaflı elma rendesi (porridge), 1 adet ceviz, şekersiz çayYulaflı elma için malzemeler: 2 yemek kaşığı dolusu yulaf ezmesi, 1 adet kırmızı elma rendesi, 1 çay kaşığı tarçın, malzemelerin üzerini geçecek kadar su. Hazırlanışı: Tüm malzemeleri karıştırarak teflon tencerede kaynatın. Üzerine 1 adet dövülmüş ceviz serpiştirin.Öğle yemeğinde: Izgara tavuk, salata ( 1 tatlı kaşığı yağ)Ara öğünde (16.00-17.00): 1 adet elma, 1 kutu probiyotik yoğurtAkşam yemeğinde: 6 yemek kaşığı ıspanak (yasemin pirinçli olabilir), 1 dilim ekmek, 1 kutu probiyotik yoğurtAra öğünde( 20-21.00 ): 1 adet muzKahvaltıda: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 avuç haşlanmış mantar, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 dilim ekmekMantarın hazırlanışı: Mantarları küçük doğrayıp, üzerini geçecek suyla haşlayın. Ardından suyunu süzün ve sıcakken içine zeytinyağı katıp, karıştırın. Dilimlenmiş yumurtayla tüketin.Öğle yemeğinde: 120 gr. yağsız ton balığı, salata (1tatlı kaşığı zeytinyağı), 1 dilim ekmekAra öğünde ( 16.00-17.00): 1 adet muz, 1 kutu probiyotik yoğurtAkşam yemeğinde: 1 kâse çorba, 6 yemek kaşığı zeytinyağlı fasulye, 1 dilim ekmekAra öğünde ( 21.00-22.00 ): 1 adet elmaKahvaltıda: Yulaflı elma,1 yemek kaşığı siyah çekirdekli üzüm, 5 adet fındıkÖğle yemeğinde: 6 yemek kaşığı basmati pirinçle pişmiş kabak, 1 kutu probiyotik yoğurt, 1 dilim ekmekAra öğünde (16.00-17.00): 1 adet muzAkşam yemeğinde: Izgara balık, salata, 1 dilim ekmekAra öğünde: (21.00-22.00 ): 1 adet armutKahvaltıda: 2 dilim ekmek, 1 nohut büyüklüğünde tereyağı ve 1 tatlı kaşığı balÖğle yemeğinde: Izgara tavuk, salataAra öğünde (16.00-18.00): 1 adet muzAkşam yemeğinde: Çorba, 7 yemek kaşığı zeytinyağlı pazı-ıspanak (1 kilo için 1 yemek kaşığı yağ kullanın), 1 kutu probiyotik yoğurt, 1 dilim ekmekAra öğünde (21.00-22.00 ): 1 adet elmaKahvaltıda: 1 adet haşlanmış yumurta, 1/2 avokado, 1 dilim ekmekÖğle yemeğinde: Izgara köfte (4 adet), bol salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağlı), 1 dilim ekmekAra öğünde (16.00-17.00): 1 adet elma, 1 kutu probiyotik yoğurtAkşam yemeğinde: 1 kâse çorba, brokoli salatası, 1 dilim ekmekAra öğünde (21.00-22.00 ): 1 adet muzKahvaltıda: Yulaflı elma, 1 adet ceviz, şekersiz siyah-yeşil-bitkisel çay, filtre kahveÖğle yemeğinde: 120 gr yağsız ton balığı, 1/2 avokado, salata, 1 dilim ekmekAra öğünde (16.00-18.00): 1 muz, 1 kutu probiyotik yoğurtAkşam yemeğinde: Soya filizli tavuk şişTavuk şişin hazırlanışı: 1 avuç tavuk şişi; yağsız içine 1 kaşık su ve baharat katarak tavada pişirin. İçine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 avuç kıyılmış mantar, 2 avuç soya filizi ve yarım demet kıyılmış maydanoz atıp, tüm malzemeleri pişirin.Ara öğünde: 1 adet armutKahvaltıda: 2 dilim ekmek, 1 haşlanmış yumurta, 1 nohut büyüklüğünde tereyağı, 1 tatlı kaşığı bal ve 3 adet zeytin.Öğle yemeğinde: 1 kâse çorba, salata ve 1 dilim ekmekAra öğünde (16.00-17.00): 1 kutu probiyotik yoğurt, 1 elmaAkşam yemeğinde: Izgara balık, salataAra öğünde (21.00-22.00 ) : 1 adet muz ve 1 armut• Alkol ve sigara• Kafeinli içecek ve yiyecekler (Çay-kahve-kola-çikolata gibi)• Baharatlı ve acılı yiyecekler (Karabiber, sarımsak, tarçın gibi)• Süt ve sütlü tatlılar, baklava• Turunçgiller• Sirke, mayonez, ketçap, ağır soslar, turşu• Katı yağ içeren yiyecekler, kızartmalar• Öğünlerde yiyecek miktarına dikkat edin. Az ama sık yiyerek mide gerginliğini ve asit salgısını azaltabilirsiniz.• Yatarken vücudunuzun üst kısmının ve başınızın yüksekte olmasına özen gösterin.• Yatmadan önceki 3-4 saat içinde yemek yemeyin.• Akşamları hafif yemekleri tercih edin.• Eğilerek iş yapmayın• Karın bölgesini sıkan giysiler ve kemer kullanmayın.• Fazla kilolarınızı verin.• Az ama sık yiyin. Yavaş yiyin, yavaş için.• Yiyeceklerinizi iyice çiğnedikten sonra yutun.• Gazlı içeceklerden uzak durun.• Size dokunduğunu bildiğiniz yiyecekleri yemeyin.• Sigara kullanıyorsanız azaltmaya veya bırakmaya çalışın.• Fazla kilolarınızdan kurtulun.• Daha çok hareket edin.• Yemeklerinizi ayakta atıştırarak yemeyin.• Yemekten hemen sonra spor yapmayın.• Lahanayı haşlayıp, süzmeden suyuyla birlikte yiyin. Mide ve bağırsaklar için çok yararlı bir sebzedir.• Kızartmalardan, yağlı yiyeceklerden uzak durun.• Aşırı kırmızı et tüketmemeye gayret edin.• Liften zengin yiyeceklerle beslenin.• Kafeinli içecekleri en aza indirgemeye çalışın.• Her gün bir küçük kâse probiyotik yoğurt yemeyi alışkanlık haline getirin.• Aşırı baharat, sirke ve tuzdan uzak durun.• Soğan ve domatese dikkat! Göğüste yanma hissini artırabilirler.• Akşam yemeğini erken yiyin. Yatmadan en az 4 saat önce yemelisiniz.• Stresinizi azaltmaya çalışın.• Aç karnına alkol almayın. Alkol tüketiminizi kısıtlayın.