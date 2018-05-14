Yazar, şair ve gazeteci Refik Durbaş'ın (74) yarın (15 Mayıs) ameliyat olacağı ve kan ihtiyacı olduğu duyuruldu. Bir süredir böbrek tedavisi gören Durbaş, 30 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı.

Refik Durbaş kimdir?

10 Şubat 1944’te Erzurum’un Pasinler ilçesinde doğdu. İzmir Necatibey İlkokulu, Karataş Ortaokulu ve İzmir Namık Kemal Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ndeki öğrenimini bitirmeden ayrıldı. 1965-1968 arasında çeşitli işlerde çalıştı. Yeni İstanbul ve Cumhuriyet gazetelerinde düzeltmenlik yaptı. 1983’te Cumhuriyet gazetesinin düzelti şefi oldu.

İlk şiiri İzmir’de Ege Ekspres gazetisinin sanat sayfalarında yayınlandı. Devinim, Gösteri, Sanat Olayı, Soyut, Papirüs gibi dergilerdeki şiirleriyle dikkat çekti. Arkadaşlarıyla birlikte 1962-1964 arasında “Evrim” dergisini, 1967’de de “Alan 67” dergisini yayınladı. “Yeni A” dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Gazetelerde sanat sayfaları hazırladı.

İkinci Yeni esintisi ile başladığı şiir yaşamı, zamanla toplumcu yönelim kazandı. Kendine özgü dili ve benzetmeleriyle, baştan beri tavrını ve varlığını keskinleştiren, anlam kadar biçime de önem veren şiirler yazdı.

Refik Durbaş'ın Eserleri

Şiirleri

Kuş Tufanı (1971)

Hücremde Ayışığı (1974)

Çırak Aranıyor (1978)

İkinci Baskı (1979)

Çaylar Şirketten (1980)

Denizler Sincabı (çocuklar için şiirler,1982)

Kırmızı Kanatlı Kartal (çocuklar için şiirler, 1982)

Nereye Uçar Gökyüzü (1983)

Siyah Bir Acıda (1984)

Bir Umuttan Bir Sevinçten (1984, toplu şiirler 1)

Yeni Bir Defter-Şiirler-Meçhul Bir Aşk (1985)

Adresi Uçurum (1986, toplu şiirler 2)

Geçti mi Geçen Günler (1989)

Menzil (1992)

Kimse Hatırlamıyor (1994, toplu şiirler 1)

Nereye Uçar Gökyüzü (1994, toplu şiirler 2)

İki Sevda Arasında Kara Sevda (1994)

Tilki Tilki Saat Kaç (1995)

Düşler Şairi (1997)

İstanbul Hatırası (1998)

Röportaj

Ahmed Arif Anlatıyor: Kalbim Dinamit Kuyusu (1990)

İnceleme

Şair Cezaevi Kapısında (1992)

Galata Köprüsü (1995)

İlhami Bekir'den Mektup Var (1997)

Deneme

Yazılmaz Bir İstanbul (1988)

İki Sevda Arasında Karasevda (1994)

Yasemin ve Martı (1997)

Antoloji

Türk Yazınında Cezaevi Şiirleri (1993)

Öykülerle İstanbul (1995)

Yenileştirme

Yedi İklim Dört Bucak (1977, Evliya Çelebi'den çocuklar için)

Şakaname (1983, Evliya Çelebi'den çocuklar için)

Mavi Alacalı Baston (1983, Muallim Çelebi'den çocuklar için)

Ödülleri

1979 Yeditepe Şiir Armağanı Çırak Aranıyor ile

1983 Behçet Necatigil Şiir Ödülü Nereye Uçar Gökyüzü ile

1993 Halil Kocagöz Şiir Ödülü Menzil ile