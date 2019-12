Refet Angın'a son veda

T24 - Cumhuriyet’in ilk kadın öğretmenlerinden Refet Angın (95) son yolculuğuna uğurlanıdı.





Bahçelievler Özel Hizmet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Angın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alkışlar eşliğinde hazırlanan platforma konuldu. Daha sonra katılımcılar saygı duruşunda bulundu.



İstanbul Valisi Muammer Güler, törende yaptığı konuşmada, Angın'ın Cumhuriyete ışık tutan bir öğretmen olduğunu söyledi.



Atatürk'e verdiği sözleri tutan bir eğitim çınarını kaybettiklerini ifade eden Güler, şunları söyledi: “Burukluğunu yaşıyoruz. Refet Angın gibi bir öğretmene sahip olduğumuz için gururluyuz. Cumhuriyet ideallerini yaşattı. Bunu yaşatan bütün öğretmenlere rahmet olsun. Onların sayesinde bugün cumhuriyetimiz dimdik ayakta. Angın, öğretmenliğin ne olduğunu çok iyi bilen insanlardan biriydi. Bütün ömrünü, hayatını buna adadı. Angın, Türk milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda, Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlıydı. Milletin manevi değerlerini taşıyan gençler yetiştirmek için, bütün zorluklara rağmen her türlü sabrı gösterdi. Türk kadınının neler yapabileceğini ispatladı. Hizmet heyecanını hep takdirle karşıladım.”





“O müthiş bir insandı”



Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de yaptığı konuşmada, ellerinden geldiği kadar Cumhuriyetin sembollerinden olan Angın'ı 4-5 yıldır tedavi etmeye çalıştıklarını belirtti.



Angın'ı son 3 yıldır hastanelerinde aralıksız misafir ettiklerini ifade eden Erk, “O bizden biri oldu. Neredeyse ana-oğul ilişkimiz vardı. Hakikaten 3 yıl boyunca elimizden geldiği kadar çabaladık. Onun şahsında cumhuriyetimizin ilk öğretmenlerine saygımızı göstererek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde etkinlikler yaptık. Moralini yükseltmek ve hayata bağlanmasını sağlamak üzere, özel törenler düzenledik” diye konuştu.



Erk, 1,5 yıl öncesine kadar Angın'ın günde 4-5 gazete okuduğunu, çağdaş, laik hukuk devleti ekseninde yönlendirmeler yaptığını belirterek, “O müthiş bir insandı. Ondan çok şey öğrendik. Son zamanlarında o gözlerindeki bitmeyen Atatürk sevgisini ve eğitimle ilgili bitmeyen ışığı hep görmüşümdür. Son aylarda beni bile tanımaz hale gelmişti. Buraya kadarmış. Nur içinde yatsın” şeklinde konuştu.



Angın'ın yeğeni Sibel Gürsur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Angın'ın her zaman Atatürk ilkelerine bağlı olduğunu, Atatürk ve ilkeleri hakkında çok konuştuğunu vurguladı.



Mesleğine çok bağlı olduğunu ve hiç bir maddi beklentisi olmadan mesleğini isteyerek, severek sürdürdüğünü ifade eden Gürsur, duygularını şöyle dile getirdi:



“Türkiye'nin birçok şehrini dolaştı, çalıştı. 'Her yer benim evim' derdi. Onunla gurur duyuyoruz. Ben onun Atatürk'e ve laikliğe olan bağlılığını, düşkünlüğünü her zaman hayranlıkla izlemişimdir. Ben de bir öğretmenim. Emekli olacağım zaman bana çok kızdı. Halbuki ben yaştan dolayı emekli oluyordum. Daha sonra part-time çalışmaya başladım. (Bu yaşta mesleğini bırakıp daha sonra ne yapacaksın) diyordu. Bunu gençlere aşıladığına inanıyorum. Öğrencileri onu hiç unutmadılar. Öğrencilerini hiç unutmadı. Uğur Mumcu onun talebesiydi. Kaç kişi vardır ki 93 yaşına kadar çalışsın. O kadar çok Atatürk'ten bahsederdi ki oğlum o zaman ortaokula gidiyordu. 'Anne, teyzem galiba Atatürk'e aşık' dedi. Hakikaten Atatürk'ün ideallerine ve öğretmenliğe aşıktı.”



Angın, Teşvikiye Camisi'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.





Öğretmen olacağım



Gelibolu’da 18 Mart 1915’te doğduğu gün, Türk tarihinin dönüm noktalarından birisi yaşanıyordu. Tarihe, ‘Çanakkale Zaferi’ ismiyle geçecek olan bu önemli gün, ömrü başka zaferlere nakışlanacak Refet’in de bir bakıma kaderini çizecektir. Belki bunda, daha altı yaşında Mustafa Kemal’le karşılaşmasının da etkisi vardır. Çünkü, 1926’da, daha ilkokuldayken sınıflarına gelen Mustafa Kemal’in, ‘Çocuk, büyüyünce ne olacaksın’ sorusunu, hiç tereddütsüz ‘öğretmen’ diye cevaplayacak ve sözünde de duracaktır.





Tarih öğretmeni ol



Mustafa Kemal, “Ne öğretmeni olmak istiyorsun” sorusunu sormuştur bu kez ve genç öğretmen adayının verdiği cevaptan çok da memnun kalmamıştır. Çünkü, Refet Angın, “Matematik” diye cevaplamıştır bu soruyu. Mustafa Kemal ise koca Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih bilinç ve bilgisizliğinden çöktüğünü gözleriyle görmüş birisi olarak başka bir şey önerecektir genç kıza: “Tarih öğretmeni ol çocuk, memleketimizin ciddi tarih öğretmenlerine ihtiyacı var...”





Yılın öğretmeni seçildi



1955 - 1975 yılları arasında Ankara’da görev yapan Angın, Bahçelievler Deneme Lisesi Müdüreliğini de yürütür. İlk öğretmenler gününde ise yılın öğretmeni seçilir. Tarih öğretmenliğinden 1982’de emekli olan Refet Angın, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 29 Haziran 2006 tarihinde aldığı kararla onursal doktora unvanını almıştı.