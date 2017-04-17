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Referandumun kaybedenleri Ali Ağaoğlu ve Ethem Sancak

Ağaoğlu referandumda yüzde 65 evet çıkacağı tahmininde bulunmuş

17 Nisan 2017 15:03

İşadamı Ali Ağaoğlu ve Ethem Sancak, referandum için girdiği tüm iddiaları kaybetti. Her iki iş adamı da arkadaşlarına takım elbise alacak, Ağaoğlu'nun elbiseleri Tom Ford'dan olacak. 

Hürriyet'in haberine göre Ali Ağaoğlu, Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'na 26 kişiyle iddiaya girdiğini anlatmıştı. Ağaoğlu referandumda yüzde 65 evet çıkmaması durumunda iddiaya girdiği 26 kişiye iç çamaşırından çorabına kadar Tom Ford marka takım elbise alacağını söylemişti.

Tom Ford’da bir takım elbise 4-5 bin euro civarı. Yani kaba bir hesapla Ağaoğlu'nun cebinden 550 bin lira çıkacak.

Bir başka iddia kaybeden ünlü isim de işadamı Ethem Sancak oldu. Hürriyet ekonomi yazarı Vahap Munyar, Sancak'ın yüzde 65 “evet” için 30 kişiyle takım elbisesine bahse girdiğini yazmıştı.

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ReferandumAli AğaoğluEthem SancakTom Ford16 NisanCengiz SemercioğluVahap Munyar

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