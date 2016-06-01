Kırtasiye ihalesi anayasa değişikliğini mi işaret ediyor?

Teslimat için 4 ay süre verdikleri ve “Eylül’de referandum sinyali” yorumlarına sebep olan ‘tercih kaşesi’ ihalesinin ardından Devlet Malzeme Ofisi (DMO) bir ihale ilanı daha verdi. Cumhuriyet gazetesinden Çiğdem Toker, bu yeni ihaledeki listenin referandumun tamamlayıcısı olan malzemelerden oluştuğunu belirtti. “MHP kongre savaşları ve Erdoğan’ın beklediği desteğin çıkmama ihtimalinin yüksekliği, bu referandumu öteleyebilir” ifadelerini kullanan Toker “Partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliğinin referanduma sunulması için diğer koşullar ne olursa olsun altyapı hazır olacak” diye yazdı.

Çiğdem Toker’in bugünkü (1 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Bazı kırtasiye malzemeleri çok özeldir. Öyle ki, bir devlet kurumu onlardan çok sayıda alıyorsa, tereddütsüz, ülkenin bir yerden, başka bir yere gideceğini düşünebiliriz.

Üç hafta önceydi. Bu köşeyi izleyenler anımsar: Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) açtığı tercih kaşesi ihalesini “Eylülde referandum” başlıklı yazıda yorumlamıştık.

DMO’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) için çıktığı ihaleyle satın alacağı 450 bin adetlik mühür ihalesinde teslimin, dört ay içinde 81 il ve ilçelerine yapılması isteniyordu.

Dört aylık sürenin bitimi de eylül ortasına rastlıyordu.

Kaşe ihalesinin, neden seçim değil de referandum amacına dönük olduğunu ise şartnamede, TERCİH sözcüğünün açıkça bir koşul olarak yazılmasına bağlamıştık. (12 Eylül 2010 referandumundaki TERCİH kaşesinden yola çıkarak.)

Kaşenin teklif verme süresi, 13 Mayıs’ta sona erdi.

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O ihalenin değerlendirme aşaması devam ederken, DMO dün yeni bir ihale ilanı verdi.

Kurum bu yeni ihaleyi duyururken “stok” amaçlı olacağını belirtiyor. Ki çok tanıdık. Tercih kaşesi ihalesi seçim heyecanı yaratınca da “stok amaçlı rutin uygulama” denilmişti.

Fakat açık teklif yöntemiyle satın alınacak şu dört kaleme lütfen bir bakın.

Ve gerçekten stok amaçlı mı, yoksa bir önceki kaşe ihalesinin tamamlayıcısı niteliğinde mi görünüyor, siz karar verin:

- 50 bin kutu mühür mumu

- 30 bin bobin ambalaj ipi (kendir)

- 250 bin rulo yapışkan şeffaf bant.

- 45 bin paket karbon kâğıdı

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Mühür mumu, özel bir malzeme malum. Meraklısı için günümüzde bir kırtasiye ikonu. Ta kral, padişah fermanlarından bu yana, aristokrat sınıfın özel yazışmalarında, şimdi evlenecek bazı çiftlerin düğün davetiyeleri için kullandığı mühür mumu, seçimler ya da gizlilik gerektiren devlet yazışmaları söz konusu olduğunda vazgeçilmez bir güvenlik malzemesine dönüşüyor.

Günümüzde oy kullanma işlemi bitince oy torbalarının mühür mumuyla kapatılması yasal bir zorunluluk.

Yeri gelmişken bütün seçimler öncesinde mühür mumu satın alındığını da anımsatalım.

Yanı sıra, bu ihaledeki kendir ambalaj ipi, karbon kâğıdı yapışkan bantın da seçim malzemesi olduğunu söylemeye herhalde gerek yok.

Son teklif verme tarihleri 21 Haziran ve 22 Haziran olan ihalede teslimlerin yine en geç 20 gün içinde yapılması isteniyor. O da ekim ayına tekabül ediyor.

Bütün bu güncel ihale verilerinin ana fikri ise bize referandum sandığı konusunda hazırlıkların hızlandığını söylüyor.

Bir değişken olarak MHP kongre savaşları ve Erdoğan’ın beklediği desteğin çıkmama ihtimalinin yüksekliği, bu referandumu öteleyebilir. Bu bir olasılık tabii.

Ama sırf bu iş bu sene zor olabilir diye teknik hazırlıkların durdurulmasını da kimse beklemesin. O talimat devletin bütün gerekli organlarına verilmiş bir kere. Fiili başkanlık arzusunu kolaylaştırıcı bir formül olarak tasarlanan ve partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliğinin referanduma sunulması için diğer koşullar ne olursa olsun altyapı hazır olacak.

Yoksa yaz ortasında DMO, 50 bin kutu mühür mumunu niye alsın. Neyin stoku?