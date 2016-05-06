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450 bin tercih kaşesi alan YSK'dan açıklama: Mühür alımları erken seçim için değil

"Kaşelerin önemli kısmı hasarlı, stokları belli seviyede tutmak için rutin uygulama"

06 Mayıs 2016 15:32

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle görevi bırakacağını açıklamasının ardından yeni Başbakan'ın kim olacağı gündeme gelirken YSK, 450.000 adet tercih kaşesi almak için DMO'ya başvuru yaptı. YSK'den konuyla ilgili yaptığı açıklamada erken seçim iddialarıyla ilgili "450 bin mühür alımı erken seçime işaret etmiyor" dedi.

Kurul'dan yapılan açıklamada daha önce kullanılan kaşelerin önemli kısmının hasar gördüğünü, bu ihalenin stokları belli seviyede tutmak için rutin uygulama olduğu belirtildi. 

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