Referandumun iptalini isteyen CHP gerekirse AYM'ye ve AİHM'e gidecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Bülent Tezcan, referandumda açık sayım kuralının çiğnendiğini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) referandumu iptal etmesini isteyen Tezcan bunun için gerekirse önce Anayasa Mahkemesi'ne (AYM), sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracaklarını söyledi.

CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Bülent Tezcan, referandumun sonucunu "Toplum tek adam rejimine 'Hayır' demiştir" şeklinde yorumladı.

Bülent Tezcan, Türkiye'de şimdi tansiyonu düşürecek tek şeyin referandumun geçersiz sayılması olduğunu belirtti.

Tezcan, "İçişleri Bakanı, vatandaşların sandık alanında bulunamayacağını söylemiştir. Ama temsilcimiz YSK'ya bakanlığın böyle bir yetkisinin olmadığını ve sayımın vatandaşlara açık olması gerektiğinin anayasal hak olduğunu söylemiştir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili sözlerini şöyle sürdürdü:

"YSK, bakanın açıklamasına gülüp geçmiştir. Ancak sayım başladığı andan itibaren Türkiye'nin her yerinden gizli sayım yapıldığı ve vatandaşların sayım alanlarına izlemek için sokulmadığı şikayetleri gelmiştir.

"19 ayrı şikayeti size gösterebilirim. YSK'ya itirazlar da bulunduk. Saat 17.21 itibarıyla şimdi burada gördüğünüz kısa mesajla YSK tarafından seçim kurullarına gönderilmiştir; sayım döküm işlemlerini siyasi parti müşahitlerinin ve o sandıkta yer alan seçmenlerin izlemesi gerekmektedir. Doğu ve Güneydoğu sandıkları 16.00'da açıldı. Bu mesaj gittiğinde 1 saat olmuş, sayım bitmişti."

CHP Grup Başkan Vekili Bülent Tezcan YSK'nın güvenli bir seçim yaptıramadığını, görevini yerine getiremediğini savunarak, "YSK, referandumun iktidar gözetimi altında yapılmasının aracı olmuştur" diye konuştu ve ekledi:

"Bu referandum açık oy, gizli sayım ilkesinin uygulandığı sopalı seçim olarak tarihte kara leke olacaktır."

YSK'nın sayım başladıktan sonra mühürsüz oyları geçerli kabul etme kararıyla da sahte oyları geçerli hale getirecek bir düzenlemenin yolunu açtığını söyleyen Tezcan,"Kanuna açıkça aykırı olmasına rağmen, mühürsüz oy pusulaları geçersiz olmasına rağmen kabul etmiştir. YSK bu açık kanun hükmüne rağmen o kanunları da geçersiz saymıştır" dedi.

"YSK bunları sayım başladığı anda, başladıktan sonra geçerli saymıştır. Yani maç başlamış, kuralları değiştirmiştir" diyen Tezcan, "Sadece kendi genelgesi değil, kanuna aykırı şekilde kuralları değiştirmiştir. Bunu AK Parti temsilcilerinin itirazları üzerine yapılmıştır. Sayım sırasında bu karar alınmıştır. Bu açık bir şekilde seçimin meşruiyetine gölge düşüren bir tutumdur" ifadelerini kullandı.