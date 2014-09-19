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Dünya

Referandumdan 'hayır' çıktı, İskoçya Başbakanı istifa kararı aldı

59 yaşındaki Alex Salmond İskoçya Ulusal Partisi liderliğini 20, Özerk Yönetimi Başbakanı görevini ise 7 yıldır sürdürüyordu

19 Eylül 2014 21:49

İskoçya Özerk Yönetimi'nin Başbakanı Alex Salmond, İskoçya'nın bağımsızlığı için dün yapılan referandumda "hayır" yanıtı çıkması ardından başbakanlıktan istifa edeceğini açıkladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alex Salmond, İskoç Ulusal Partisi SNP liderliğinden de istifa edeceğini söyledi.

Dün yapılan bağımsızlık referandumunda "hayır" oyları yüzde 55, "evet" oyları yüzde 45 çıktı.

Salmond basın toplantısında , "Benim bir lider olarak devrim kapanmak üzere ama İskoçya'nın mücadelesi sürecek ve düşleri hep yaşayacak" dedi.

İskoçya Özerk Yönetimi'nin başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında Salmond, "'Evet İskoçya' kampanyasının yürüttüğü mücadele ve bilhassa bu ülkü için verilen 1 milyon 600 bin oydan büyük gurur duyuyorum" dedi.

Salmond kendisinin yerini alabilecek "çok sayıda nitelikli ve uygun aday" bulunduğunu da söyledi ve şu anda Özerk Yönetim Başbakan Yardımcılığı ve SNP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Nicola Sturgeon'un bunların başında geldiğini kaydetti.

59 yaşındaki Alex Salmond İskoçya Ulusal Partisi liderliğini 20, Özerk Yönetimi Başbakanı görevini ise 7 yıldır sürdürüyor.

Salmond, Kasım ayında yapılacak parti kongresine kadar liderliği ve bölgenin başbakanlığı görevini sürdürecek.

 

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