İskoçya'da bağımsızlık yanlıları kaybetti



Bağımsızlık referandumunda oyların yüzde 60'tan fazlası sayıldı. Reuters ajansına göre bağımsızlığa evet diyenlerin oranı yüzde 46'da kaldı. Yüzde 54, bağımsızlığa hayır dedi.

Bağımsızlık isteyen İskoç Milliyetçi Partisi (SNP) yenilgiyi kabul etti. SNP genel başkan vekili ve İskoçya başbakan yardımcısı Nicola Sturgeon, "bağımsızlığın kılpayı kaçırılmış olmasından dolayı hâyâl kırıklığı içinde olduklarını" söyledi. Sturgeon, "Bağımsızlık yanlıları yenildi, ama İskoçya artık bambaşka bir ülke" dedi.

Referanduma katılım oranının yüzde 90’a yakın olduğu bildirildi.

Edinburgh ve Glasgow gibi şehirlerde binlerce kişi gelişmeleri sokaklarda ve birahanelerde takip etti.