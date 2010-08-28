Referandumda nüfus kayıt örneği de kullanılabilecek

T24 - Yüksek Seçim Kurulu, nüfus idarelerinden alınacak TC kimlik numarasını da taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örnekleriyle oy kullanılmasına karar verdi.

Referanduma sayılı günler kala Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yeni bir karar geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, askerlik belgesi, evlenme cüzdanı gibi kimlik belgelerine sahip çok sayıda kişinin referandumda oy kullanabilmesi için YSK'ya başvurmuştu.

YSK'nın kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, nüfus idarelerinden alınacak, seçmenlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örneğinin aslını Sandık Kurulu Başkanları'na, TC kimlik numarası olmayan nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi belgelerle birlikte ibraz etmesi halinde oylarını kullanabilmeleri mümkün olacak.

YSK Başkanı Ali Em ise karara ilişkin ''karşı oy'' kullandı. Em, karşı oyunun gerekçesinde seçmen kimliğinin tespitine esas olacak belgelerin, kurulca belirlenerek karar altına alındığını ve kamuoyuna duyurulduğunu belirtti.

Kimlik belgelerine ek belge ilave edilmesinin geçici uygulamaları olağan uygulamalara dönüştüreceğini savunan Em, çoğunluk kararına katılmadığını ifade etti.



