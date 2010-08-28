-REFERANDUMDA İMZALI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNE VİZE ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), nüfus idarelerinden alınacak, seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örneğinin aslını sandık kurulu başkanlarına, kimlik belgesiyle ibraz etmesi halinde referandumda oy kullanabilmesine karar verdi. YSK, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek'in, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, askerlik belgesi, evlenme cüzdanı gibi kimlik belgelerine sahip çok sayıda kişinin referandumda oy kullanabilmesi için yaptığı başvuruyu karara bağladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, seçmenlerin oy kullanma haklarından yoksun kalmamaları için, nüfus idarelerinden alınacak, seçmenlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örneğinin aslını Sandık Kurulu Başkanlarına, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi belgelerle birlikte ibraz etmesi halinde oylarını kullanabilmeleri mümkün olacak. -KARŞI OY- YSK Başkanı Ali Em ise karara ilişkin ''karşı oy'' kullandı. Em, karşı oyunun gerekçesinde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 87. maddesi hükmü uyarınca, seçmen kimliğinin tespitine esas olacak belgelerin, kurulca belirlenerek karar altına alındığını ve kamuoyuna duyurulduğunu belirtti. Em, seçmen kimliğinin tespitine esas olacak bu kimlik belgelerine ek belge ilave edilmesinin geçici uygulamaları olağan uygulamalara dönüştüreceğinden çoğunluk kararına katılmadığını ifade etti.