Referandumda 'Evet' oyu çıkmayan 5 köyün muhtarı görevden alındı

Bitlis'te, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikli referandumunda 'Evet' oyunun çıkmadığı beş köyün muhtarları, kaymakam talimatıyla görevden alındı.

Gazete Karınca'nın haberine göre, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı beş köyün muhtarları, kaymakam 'talimatıyla' görevden alındı. Muhtarların referandum öncesinde Kaymakam Arif Karaman tarafından "Evet çıkmazsa görevden alınacaksınız" diye tehdit ettiği belirtiliyor.

“Kaymakam Arif Karaman'ın talimati var”

Gümüşova, Esenkıyı, Aşağı Süphan, Altyazı ve İpekçayır köylerinin muhtarlarının karakola çağrılıp "Kaymakam Arif Karaman'ın talimatı var" denilerek görevden alınması, meclisin gündemine de taşındı. Konuyu bir soru önergesi ile TBMM'ye taşıyan HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, "Kaymakam Arif Karaman nereden emir almaktadır?" diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları yanıtlamasını isteyen HDP'li vekil, "Kaymakam Arif Karaman'ın böyle bir talimat vermesinin hukuki bir gerekçesi ve dayanağı var mıdır" diye de sordu.

HDP'li Irgat'ın Soylu'nun yanıt vermesini istediği diğer sorular şu şekilde:

İdari Hiyerarşi ilişkisi içerisinde olan Kaymakam Arif Karaman'ın İdari Vesayet ilişkisine tabi olan köy muhtarlarını 'görevden alma talimatı vermesi' Kaymakam Arif Karaman'ı hiyerarşi düzeninin dışına çıkardığını düşünüyor musunuz?

Referandum sürecinde de Kaymakam Arif Karaman'ın "köyünüzden 'Evet' oyu çıkmaz ise mühürlerinizi elinizden alırım" diye köy muhtarlarını toplayıp tehdit ettiği iddialarını medyadan öğrenmiştik. Bahsi geçen köy muhtarlarının görevden alınmasının bu köylerden 'Hayır' oyu çıkmasıyla bir ilgisi var mıdır? Eğer var ise bakanlığınıza iletilmiş bir bilgi var mıdır? Eğer tarafınıza iletilmiş bir bilgi yoksa Kaymakam Arif Karaman İdari Hiyerarşi içerisinde hangi makama bilgi vermektedir?

Görevden alınan muhtarlara, üç yıl önce başlatılan bir soruşturma gerekçe olarak bildirilmiştir. Üç yıl önce başlatıldığı iddia edilen iş bu soruşturma ile ilgili bugüne kadar tek bir işlem yapılmamış olup, 16 Nisan Referandum sonrası ifade alınmak üzere kolluk birimine çağrılan muhtarlara sözlü olarak mühürlerinin de iade edilmesi istenmiştir.

Görevden alındıkları bildirilen muhtarlara, Üç yıldır işlem yapılmaksızın yürütülen soruşturmanın da üç yıl önce seçim çalışmalarında köyden geçen konvoylara zafer işareti yaptıkları fotoğraflarla ilgili olduğu bildirilmiştir. Soruşturma, kovuşturma aşamaları devam eden fotoğraflar görevden alınmaları için tek başına geçerli bir neden olabilir mi? Üç yıl önce başlatılan iş bu soruşturmalarla ilgili bu tarihe kadar neden herhangi bir işlem başlatılmamıştır?

Bahsi geçen köy muhtarlarının, haklarında henüz herhangi bir soruşturma-kovuşturma olmadan görevlerinden alınması, Anayasal hak olan seçme ve seçilme ilkesine aykırılık teşkil ettiğini düşünüyor musunuz?

Bakanlığınızın referandumda 'Hayır' oyunun çıktığı köy ve mahallelerle ilgili, tarafsızlık ilkesine göre davranması gereken valilere ve kaymakamlara verdiği bir talimat söz konusu mu? Eğer bakanlığınızca verilmiş bir talimat söz konusu ise bu talimatın gerekçesi ve içeriği nedir?