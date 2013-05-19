'Referanduma gidecek sayıyı bulursak, 2014'te 3 seçim olabilir'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, anayasa çalışmaları hakkında bilgi verdi. Erdoğan, gerekirse referanduma gidilebileceğini belirterek, "Referanduma gideriz sayıyı bulabilirsek. 2014’te 3 seçim gelebilir" dedi.

Statlardaki olayları da değerlendiren Başbakan Erdoğan, özel güvenliği eğitim kurumları ve statlardan çıkartılacağını söyledi.

Başbakan Erdoğan, ABD ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak'ın köşesine taşıdığı, Başbakan Erdoğan röportajı şöyle:

Suriye konusunda somut ne tür gelişmeler oldu?

En somut yanı ‘Esed’siz Suriye’. Cenevre sonrası bir adım atılacaksa Esed’siz bir süreç olacak. Muhalefetin güçlendirilmesi konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda Suriye 283 füze kullandı. Bunlar noktasal atışlardır. Karada güçleri yok.

Tank, top atışı ve füzeyle güçlerini gösteriyorlar. Sarin denilen kimyasal silah kullandıklarının da tespiti var. Tüm bunların uluslararası kamuoyuna duyurulması ve Esed’in yalnızlaştırılması söz konusu olacak. Rusya madem ‘Esed’in avukatı değilim‘ diyor. Daha ne kadar yanında duracak görmek lazım. Göreceğiz. Bu seyahatin ardından Rusya başta olmak üzere Suudi Arabistan vs. bölgesel seyahatler planlıyorum.

Obama yönetiminin bir ay öncesine göre farklı bir yerde durduğunu düşünüyor musunuz?

Daha kararlı gördüm. Ama askeri bir adım konusunda onlar da düşünmüyorlar. Cenevre sürecinde beklediğimiz neticeyi alabilirsek o zaman çok daha farklı kararların alınması mümkün olur.

Askeri operasyon ihtimali var mı halen?

Süreç içerisinde yazılı ve görsel medyamız dahi Beşar’a karşı durmadılar. Hatta beraber hareket edenler var. Bu ülkenin Başbakanı’na ‘katil’ yakıştırması yapan ana muhalefet liderine karşı medya daha fazla yayın yapmalıydı. Biz olmasaydık ne olacaktı? Bu katliamlar olmayacak mıydı? Yazılı ve görsel medyamız ana muhalefet ve yavru muhalefet zihniyetini mahkum etmeliydi. Suriye muhalefeti milli egemenlik mücadelesi veriyor.

Biz elimizden gelen lojistik desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Açık kapı politikamızı da sürdüreceğiz. 300 bin insan şu an ülkemizde barınıyor. Muhalif kanadın yanında yer aldık ve almaya da devam edeceğiz. Demokrasinin zaferi olacaktır. Ama uçlara da müsaade etmeyiz. Suriye halkının bir bedel ödemesini de istemeyiz. Kimlerin ne gibi oyun oynadığı sizlerin de malumudur. Ama halk egemenliğini er ya da geç ilan edecektir.

‘Durum Irak’tan farklı’

Cenevre Konferansı’na ilişkin beklentiniz nedir? Seçim yapılması vs. öneriliyordu.

Bu biraz mümkün değil. Şam ve Humus’un belirli bölgelerinde sadece Esed etkin. Nasıl bir seçim olacak? Esed Saray’da mı yapacak? Lazkiye’de etkinlik kurmak istiyorlar. Orada da Beyat Türkmenleri söz konusu. Banyas katliamı da onlara gözdağı vermek içindi.

Suriye’ye müdahale için uluslararası koalisyon lehimize mi?

Bizim 900 kilometre sınırımız var. Asi Nehri üzerinde bir baraj çalışması yaptık. Bu iki ülke için de avantaj sağladı.

Temeli attık. Halep’te 1,5 saat ikili görüşme yaptık. İyi niyetli adımlarımız karşılık bulmadı. Durum Irak’tan çok farklı. Akrabalıklar fazla ve tarihi birlikteliklerimiz de söz konusu. İkinci Cenevre sonuç alırsa iyi olur.

‘Özel güvenliği çıkartacağız’

Futbolda son günlerde şiddet olayları korkutucu hale geldi...

Kulüpler, federasyon ve medya birlikte çalışsın. Biz de hükümet olarak üstümüze düşeni yaparız. Bir de statlardan ve üniversiteden özel güvenliği çıkartacağız. Çünkü danışıklı dövüş oluyor.

‘Fon girişleri artacak’

Not artışı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yıllardır kızıp duruyorduk. Batmış Yunanistan’ı bile bizden üste çıkardılar. Bir tanesinin sözleşmesini bile fesh ettik. Not artışı inşallah fon girişlerini artıracak. Havaalanı, Kanal İstanbul, Galataport, Haydarpaşa Port gibi.

Galataport’a verilen rakamı düşük bulanlar oldu?

Ağzı olan konuşuyor. Bundan önceki fiyat yarısıydı süre 49 yıldı. Burada süre 30 yıl. İstanbul Modern dahil değil. Antrepo 4 de dahil değil. Emsal 1,5. Öncekinde 2 idi. Şu an daha yüksek yani.

O bölgede nargileciler de var...

Nargile de yasağa alınıyor. Alkol reklamı da aynı şekilde yazılı medyada olmayacak.

Serbest ticarete olumlu tavır

Irak konusu gündeme geldi mi? Kuzey Irak’tan petrol sevkiyatı konusunda bir gelime var mı?

Kuzey Irak’taki varlığımızdan rahatsızlık söz konusu değil. Petrol sevkiyatı konusunda bir anlaşmazlık vardı. Irak anayasasının Kürtlere tanıdığı yüzde 17 yasal paylarını ödeyeceğiz dedik. Bu sözleşmenin bir özelliği daha var. TPAO Exxon Mobil ile bir anlaşma imzaladı. Yerel yönetimlerle de tabii olarak imzalanır. Aldığımız kararlarn arkasında olmaya devam edeceğiz.

Çözüm süreci gündeme geldi mi? ABD’nin yaklaşımı nasıl?

Takdir ettiklerini, dikkatlice izlediklerini ve ancak Ak Parti’nin gerçekleştirebileceğini söylediler. Hemen hemen ayrı düştüğümüz bir konu olmadı. Serbest ticaret için bile olumlu tavır takındılar. Ön çalışmaları şu an sürdürüyoruz. İki yıllık bir süreç olacak bu. Belki daha fazla sürecek. Göreceğiz.

Myanmar gündeme geldi mi?

Evet. Konuştuk. Kendisinin de ikinci dönemde ilk gezisi Myanmar’a oldu. Myanmar Cumhurbaşkanı da Washington’a pazartesi gelecek. Afganistan ve Pakistan konusunda da görüşlerimizi ilettik. Nevaz ile gezi öncesi bir görüşmem oldu. Penjab eyaletine ilişkin ciddi çalışmalar yaptık. Metrobüs vs. Orada adımlar atlıdı.

‘Üç sandık olabilir’

Sayın Cumhurbaşkanı yeni Anayasa konusunda umutsuz olduğunu söyledi. Siz de umutsuz musunuz?

Açıkçası ben de umudumu yitiriyorum. Başkanlık sisteminin tartışmaya açılmasın istiyoruz. Neyi kabul ettiniz ki, bunu bu kadar tartışmaktan kaçınıyorsunuz? Başkanlık olursa hangi zihniyet tasfiye olur? Herhalde kendi zihniyetlerinin tasfiye olmasından endişe ediyorlar. Şayet sonuç alınmazsa, C plan olur, biz kendi taslağımızı sunacağız.

Peki Ak Parti kendi teklifini verir mi?

Bizim 326 milletvekilimiz var. Meclis’te gizli oylamaya sunarız. Biliyorsunuz kapalı oylama olacak. Belki arada parti baskısına rağmen civanmertler çıkar. Olur olur, olmaz olmaz. Kıyamet kopmaz ama olmazsa. Bugünkü anayasa ile de hizmet sunarız.

330 oy çıkarsa referanduma gider misiniz?

Referanduma gideriz sayıyı bulabilirsek. 2014’te 3 seçim gelebilir.

Yaz aylarında Meclis çalışacak, referandum bu sene olur mu?

Eğer Meclis Başkanı ‘Bu iş bitti’ derse evet bu sene de yapabiliriz.

'Arınç vekaleten Gülen’le görüştü'

Havaalanında Fethullah Gülen ile görüşme konusunda ‘Gökten ne yağar da yer kabul etmez’ demiştiniz...

Bülent Bey gezinin ilk gününde vekaleten Fethullah Gülen ile görüştü. İnsani bir ziyaret oldu. Geçmişe dayalı kardeşlik ve dostluk ilişkimiz var. Öteden beri bazı çevrelerin olumsuz dedikodu ve spekülasyonlarını bertaraf etmek için yapılmış bir görüşmedir. Biz görüşmek istedik onlar da kabul gösterdiler.

'Gazze tasvip gördü'

Gazze için Bakan Kerry bir açıklama yapıştı...

(Gülerek) Evet ama tam aksine tasvip gördü. Biliyorsunuz Kerry’ye önce Bülent Bey sonra ben uygun cevabı verdim. Buradaki konuşmalarda barış açısından girişimimize destek verildi.

Mahmut Abbas, “Bu aşamada Gazze ziyareti barışa hizmet etmez” açıklaması yaptı...

Abbas böyle bir ifade kullanmaz. ‘Beraber gideriz’ demişti.