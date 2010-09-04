Referandum yasakları yarın başlıyor

T24 - Referandum propaganda yasakları yarın başlıyor. Yarından itibaren açılış ve temel atmaları da kapsayan törenler tertiplenemeyecek, seçim propagandasına dönük gezilerde makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalar kullanılamayacak.





Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği referandum takvimine göre, yarın başlayacak propaganda döneminde, ilçe seçim kurullarınca gösterilenler dışında açık ve kapalı yerlerde toplu olarak propaganda yapılamayacak. Propaganda için broşür ve el ilanları dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtılamayacak ve dağıttırılamayacak.





El ilanı mahiyetindeki matbuatları dağıtacak kişilerin seçme yeterliliğine sahip olması gerekecek.





Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanlar ilan dağıtamayacak. Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü basılmış kağıtlar üzerinde, Türk bayrağı, dini ibareler bulundurulmayacak. Propagandalarda, Türkçeden başka dil ve yazı kullanılmayacak.





Bankalar Kanunu'na tabi teşekküller, vatandaşın oyuna tesir etmek maksadıyla hiçbir yayında bulunmayacak.





Cep telefonlarıyla belli bir merkezden yönlendirilmek suretiyle propaganda yapılamayacak, yapılması halinde hukuki ve cezai açıdan ilgili imtiyaz şirketleri sorumlu olacak. Postaya açıktan, ambalajsız olarak verilecek el ilanı, broşür gibi basılmış kağıtlar, belli bir adresi içermesi şartıyla sadece PTT kanalıyla oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e kadar dağıtılabilecek.





Makam otosu kullanılamayacak



Propaganda döneminin başlayacağı yarından itibaren ayrıca 298 sayılı Kanun'un 62. maddesinde sayılı bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, açılış ve temel atmaları da kapsayan törenler tertiplenemeyecek, nutuk söylenemeyecek, demeç verilemeyecek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulamayacak. Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri, propaganda gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak.





Propaganda amaçlı gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. Başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin propaganda için yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak. Propaganda dönemi, 11 Eylül Cumartesi saat 18.00'de bitecek. Seçim yasakları ise 12 Eylül 2010 saat 00.00'da sona erecek.



