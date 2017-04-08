"Referandum yasakları 'tarafsız Cumhurbaşkanı' Erdoğan'ı kapsamayacak"

16 Nisan'da anayasa değişikliği kanununa ilişkin gerçekleştirilecek referanduma 8 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği referandum yasakları da yarın başlıyor. Ancak referandum yasakları, 'tarafsız' konumunda bulunması nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kapsamayacak. Erdoğan, yasa gereği makam araçlarını ve uçağını kullanabilecek, miting düzenleyebilecek.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri, 9 Nisan'dan itibaren, oy verme günü olan 16 Nisan'a kadar, makam araçlarını ve devlet uçaklarını kullanamayacak. Bu süre içinde resmi protokol karşılama ve uğurlama törenleri de yapılamayacak. Memurlar törenlerde yer alamayacak, mitinglere katılamayacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, anayasa değişikliğinin, Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi partinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı'na da propaganda olanağı tanıdığını belirtti. Yakupoğlu, “Cumhurbaşkanı, toplu açılış ya da temel atma töreni yapamaz ama miting yapabilir. Referandum kararını kendisi verdiği için yasa koyucu ona da propaganda yapma ve referanduma götürdüğü anayasa değişikliğini anlatma olanağı sağlıyor” dedi.