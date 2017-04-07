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Erdoğan'ın mitingine gelenleri taşıyan otobüs devrildi; 3 ölü, 20 yaralı

Kozan'dan Adana'ya gelenleri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı

Fotoğraf: Arşiv

07 Nisan 2017 19:26

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Adana'ya gerçekleştireceği toplu açılış töreni ve miting etkinliği için Kozan'dan Adana'ya gelenleri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. DHA'nın haberine göre, kazada ilk belirlemelere göre otobüsün altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, bugün saat 15.00 sularında Kozan-Adana yolu, İmamoğlu ilçesi çıkışında Hakkıbeyli mevkiinde yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'da gerçekleştireceği mitinge katılmak üzere Kozan'dan yola çıkan, çoğunluğu gençlerden olan grubu taşıyan otobüs, yağışlı havanın da etkisiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaşanan feci kazada aracın altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

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