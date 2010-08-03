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Politika

REFERANDUM TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YOK ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2010 01:42

-REFERANDUM TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YOK ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Yüksek Seçim Kurulu, 12 Eylül 2010 olarak belirlenen referandum tarihinde bir değişiklik olmadığını bildirdi. YSK'nın kararı Resmi Gazete'nin bugünkü 27660 sayılı mükerrer sayısında yayımlandı. Söz konusu kararda, ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 5982 sayılı Kanunun, Anayasa Mahkemesi’nin 07.07.2010 gün ve 49-87 sayılı kısmi iptal kararı sonrasındaki haliyle halkoyuna sunulmasına ve takvimi yürütülmekte olan halkoylamasının ertelenmesini gerektirir bir neden bulunmadığına ve halkoylaması işlemlerinin Yüksek Seçim Kurulu’nun 25/05/2010 gün ve 340 sayılı kararında saptandığı şekilde yürütülmesine'' karar verildiği belirtildi. İşçi Partisi 12 Eylüldeki referandumun ertelenmesi için geçen hafta YSK'ya başvuruda bulunmuştu.

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