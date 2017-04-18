Referandum sonucu için yapılan protestolar ikinci gününde

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ni öngören anayasa değişikliği teklifinin referandumda yüzde 51,4 oyla kabul edilmesinin ardından yapılan protestolar ikinci gününe girdi. Protestolar İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Aydın, Konya ve Çanakkale'de gerçekleştirildi. Protestoların odağında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Seçim Kanunu’na rağmen geçerli kabul ettiği mühürsüz oy pusulaları var.

Ülke genelinde referandumla ilgili yapılan protestolar şöyle:

Beşiktaş

Beşiktaş Meydanı'nda toplanan çok sayıda vatandaş YSK'nin mühürsüz oyları geçerli sayan kararını ve referandumda yapıldığı iddia edilen hilelere protesto etti.

Kadıköy

Kadıköy'de bir araya gelen kadınlar referandumu ıslık, alkış ve şarkılarla protesto etti. Kadınlar 'Susmayacağız' sloganları attı.

Bakırköy

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi "Hayır biz kazandık" yazılı pankart açtı. Vatandaşlar, İncirli Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Fatih

Fatih'te de vatandaşlar sokağa çıkarak YSK kararı sonrası referandum sonuçlarını protesto etti.

Avcılar

Avcılar’da deprem heykeli önünde toplanan vatandaşlar referandum sonuçlarını protesto etmek için yürüyüş yaptı.

Çağlayan Adliyesi'nde protesto

YSK'nın kararı, Çağlayan Adliyesi'nde de protesto edildi. CHP Gençlik Kolları ve vatandaşlar, referandumda mühürsüz kullanılan oyların da geçerli kabul edileceğini açıklayan YSK'ya iptal dilekçesi vermek için Çağlayan Adliyesi içindeki İl Seçim Kurulu'na geldi. Adliyede “Hırsız, yandaş YSK” sloganları atıldı.

Ankara

Kızılay, Sakarya'da toplanan yüzlerce vatandaşlar YSK’yı protesto etti. Vatandaşlar 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları atarak referandumun iptalini istedi.

Adana

Adana'da referandumda yapıldığı iddia edilen hileler ve YSK'nın kararlarını protesto eden vatandaşlar polis tarafından engellenmek istedi. Vatandaşlar polis barikatını aşarak protestolarını sürdürdü.

Çanakkale

Çanakkale’de yüzlerce vatandaş, “Hırsız YSK, işbirlikçi AKP” sloganları attı.

İzmir

İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yüzlerce vatandaş YSK'nın 'mühürsüz oy pusulası' kararını protesto etti.

Aydın

Aydın'da "Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor" sloganıyla eylem gerçekleştirdi.

Konya

Gedavet Parkı'nda buluşan yurttaşlar "Hayır, biz kazandık" diyerek sonuçlara itiraz etti.

Sosyal medya tepki

YSK’nın kararı, sosyal medyada da #HayırKazandıYSKÇaldı etiketiyle protesto edildi. Etiketin altında binlerce paylaşım yapıldı.