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Dünya

Referandum sonrası Erbil ve Bağdat arasında ilk görüşme

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK'taki Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) referandum sonrası, Irak hükümeti arasında ilk temas sağlandı

07 Ekim 2017 19:44

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK\'taki Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) referandum sonrası, Irak hükümeti arasında ilk temas sağlandı. Kuzey Irak\'taki Kürt kanalları IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki bir heyetin, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum\'un yardımcıları İyad Alavi ve Usame Nuceyfi ile bugün Süleymaniye\'de görüştüğünü bildirdi. 
IKBY Başkanı Mesut Barzani, Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin, Süleymaniye\'de bugün Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum’un yardımcıları İyad Alavi ve Usame Nuceyfi ile bir görüşme yaptı. Toplantıda bir grup Iraklı parlamenterin de hazır bulunduğu ifade edildi. Usame Nuceyfi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, IKBY\'nin ablukaya alınarak cezalandırılamayacağını söylediği öne sürüldü. Nuceyfi, \"Kürdistan Bölgesi ablukaya alınarak cezalandırılamaz. Çözülmesi gereken sorunların hepsini diyalogla çözmemiz lazım. Tarafların birbirini anlaması gerekiyor. Irak çerçevesinde sorunların çözülmesi gerekiyor\" ifadeleri kullandı. 
Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birkaç gün önce görüşen Nuceyfi, Türkiye Cumhurbaşkanının  mesajını da Barzani’ye ilettiğini açıkladı. Nuceyfi, \"Komşularımızın durumu anlamasını sağlamalıyız. Bu konuyu kendileri için tehdit olarak görmemeliler. Tehdit üslubunun da kullanılmaması gerekiyor\" diye konuştu.
Kürt Bölgesel Divanı Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, \"Bu toplantının Erbil’de yapılması kararlaştırılmıştı ancak şartlar burada yapılmasını gerektirdi\" diye konuştu. 

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