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Dünya
Deutsche Welle

Referandum sonrası Almanya'da çifte vatandaşlık tartışması

Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumunun ardından Almanya’daki Hıristiyan Birlik partileri çifte vatandaşlık uygulamasındaki düzenlemelerin sertleştirilmesini talep ediyor.

18 Nisan 2017 12:48

Hıristiyan Birlik partileri Federal Meclis Grubu içişleri uzmanı Hıristiyan Sosyal Birlik partili (CSU) Stephan Mayer, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, ‘Gelecek yasama döneminde çifte vatandaşlık düzenlemesine ilişkin kolaylıkları iptal etmemizin önemli olacağını düşünüyorum' şeklinde konuştu.

Mayer, ‘En azından çifte vatandaşlığa sahip bir kişinin çocukları eğer Almanya’da yaşamıyorsa ve net bir biçimde Almanya ile ilişkileri kalmamışsa, çocukların çifte vatandaşlığının iptal edilmesi gerekir' dedi.

İçişleri uzmanı bu önerinin kardeş partiler Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hıristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) seçim programına da dâhil edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Hıristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) dışişleri sözcüsü Norbert Röttgen de referandumda Almanya'daki Türk seçmenin -resmi olmayan verilere göre- yüzde 63 oranında ‘Evet' oyu kullanmış olmasını eleştirerek, bu eğilimin Almanya'da çifte vatandaşlık tartışmasına etkileri olacağını savunmuştu.

'Umarım Erdoğan yetkilerini ölçülü ve ılımlı kullanır'

Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada Mayer ayrıca anayasa değişikliğine onay verilmesiyle birlikte Türkiye’nin demokratik, hukuk devleti yolunu terk edip açıkça otokratik yapılanmalar yönünde yol almasının önünün açıldığı eleştirisini de yöneltti.

Hıristiyan Sosyal Birlik partili Mayer Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ‘neredeyse sınırsız iktidarı’ ölçülü, ılımlı bir tarzda kullanmasını ümit ettiğini de sözlerine ekledi.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa/ÇA,GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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