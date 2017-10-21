Referandum sırası İtalyanlarda

İtalya'nın kuzeyindeki zengin Lombardi ve Veneto kısmi özerk bölgelerinde daha fazla özerklik ve ekonomik bağımsızlık için Pazar günü sandık kurulacak. İtalya'da endüstrinin merkezi olan Lombardi bölgesi ve ülkenin finans başkenti Milan'ın da içinde bulunduğu Veneto'da referandum düzenlenecek.

Amaç bağımsızlık değil

Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan referandumun Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumuyla alakasının olmadığı ve herhangi bir ayrılıkçı düşünceyle yapılmayacağı belirtiliyor. Lombardi Bölgesi Başkanı Roberto Maroni "Biz Katalonya değiliz. Biz İtalyan ulusu içinde daha fazla özerklikle yaşamaya devam edeceğiz, Katalonya gibi 29'uncu Avrupa Birliği üyesi olma amacımız yok" sözleriyle referandumun amacını anlatıyor.

Referandumun arkasında yatan sebebin ise ekonomik olduğu belirtiliyor. Veneto Bölge Başkanı Luca Zaia ve Lombardi Bölge Başkanı Roberto Maroni, İtalyan hükümetine her yıl vergi gelirlerinden 50'şer milyar Euro'dan fazla ödeme yapıldığını söylüyor. İki bölge de kendilerinin bu paradan daha fazla istifade etmesini istiyor.

'Evet' oyu Roma'ya karşı bir koz olacak

Maroni referandumdan çıkacak "evet" oyuyla Roma yönetimi karşısında elinde pazarlık yapabilmek için daha güçlü bir koz olacağını ve bölgeye eğitim ve altyapı gibi alanlarda daha fazla yatırım yapılması için ellerinin güçleneceğini savunuyor. İtalyan hükümeti ise anayasaya uygun olsa da bölgede yapılacak referandumun gereksiz olduğu görüşünde.

Lombardi'de yer alan Milan'da dünyaya gelen İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi de referandumu destekleyenler arasında. Ancak henüz oy verip vermeyeceğini kendisi de bilmiyor. Berlusconi kararını avukatlarına danışıp vereceğini söyledi.

Kuzey-Güney arasında siyasi gerilime neden olabilir

Referandumun hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Pazar günü sandıktan "evet" oyu çıksa dahi uzmanlar, hızlı bir etkisi olacağını düşünmüyor. Hatta zengin kuzey bölgeleri ile görece daha fakir olan güney bölgeleri arasında bir gerilime neden olabileceği belirtiliyor.

Reuters/ dpa,ÖFŞ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe