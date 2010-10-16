Referandum sandıkta AKP'ye yaradı

T24 - Habertürk'ün Konsensus'a yaptırdığı son ankete göre referandum ile AKP'nin oyları tırmandı, CHP düşüş yaşadı, MHP baraj sınırına indi.





Konsensus Araştırma ve Danışmanlık’ın Habertürk okurları için her ay yaptığı kamuoyu araştırmasına göre Anayasa referandumu AKP’ye yaradı. AKP ülke genelinde oyunu yüzde 47’ye taşıdı. CHP yüzde 24.5’e gerilerken, MHP yüzde 10 barajına dayandı.

12 Eylül’de gerçekleşen Anayasa referandumunun ardından Habertürk için her ay kamuoyunun nabzını tutan Konsensus Araştırma ve Danışmanlık, eylül ayı anketini sonuçlandırdı. 37.7 milyona yakın seçmenin oy kullandığı referandumun ardından Konsensus’un “Referandum Sonrası Türkiye” araştırması 1-9 Ekim tarihleri arasında 81 ilde gerçekleştirildi. Konsensus bu anket için 17 yaş üstü bin 500 katılımcıyla görüştü. 751’i erkek, 749’u kadın bin 500 seçmen üzerinden yapılan çalışma, yine önemli verileri ortaya çıkardı. İşte Konsensus’un Habertürk okurları için yaptığı ve 4 gün boyunca paylaşacağımız araştırma sonuçları...



AKP oylarını artırdı CHP ve MHP düşürdü



Konsensus’un yaptığı araştırmaya göre kararsız seçmen kitlesinin dağılımının ardından ortaya çıkan tabloda AKP 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri’nde yakaladığı yüzde 47’lik oy oranını yakaladı. Mayıs ayında yüzde 38.8 oy oranına sahip olan AKP bu oranı yüzde 46.9’a taşıyarak yüzde 8’lik bir artış gösterdi. Haziranda lider değişimiyle yüzde 30.6’ya ulaşan CHP’nin oy oranı ise yüzde 6 oranında gerileyerek, yüzde 24.5 oldu. Nisan ayında oy oranı yüzde 16.6 düzeyinde olan MHP’nin oyu ise ankete yüzde 10.6 olarak yansıdı.





