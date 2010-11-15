Referandum rüzgarı dindi!

T24 - Konsensus Araştırma Şirketi'nin anketine göre AKP bir önceki aya göre oylarındaki artış hızı azaldı. AKP yüzde 44, CHP yüzde 25'i aşarken MHP seçim barajının hemen üstünde yüzde 12 oy aldı.



Ankete katılanlara “Bugün bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu. Kararsız olduğunu söyleyen seçmenlerle birlikte yüzde 39.9 oranında seçmen “AK Parti” derken, yüzde 22.4’ü “CHP” yanıtını verdi.

MHP 1.5 puan ile



MHP barajın % 1.5 oranında üstünde, BDP ise yüzde 4’le altında kaldı. Kararsız olduğunu

belirten ve cevap vermeyeceğini söyleyen seçmen kitlesinin dağılımının ardından ortaya

çıkan tabloya göre ise AK Parti yüzde 44.8 oy oranına ulaşıyor. AK Parti’nin ardından anamuhalefet partisi CHP yüzde 25.1 oranında seyrediyor. AK Parti ve CHP’nin ardından üçüncü sıradaki MHP’nin oy oranı yüzde 12.9 olurken, dördüncü parti konumundaki BDP’nin oy oranı yüzde 6.7 olarak araştırmaya yansıyor.







3 partili tablo değişmedi, halk ‘Dokunulmazlık kalksın’ diyor

Habertürk gazetesinin kamuoyunun her ay düzenli olarak nabzını tutan, Türkiye’nin önemli kamuoyu araştırma merkezlerinden Konsensus Araştırma ve Danışmanlık’ın, ekim ayı araştırma sonuçları belli oldu. 29 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında 755’i erkek, 745’i kadın olmak üzere toplam bin 500 kişinin katıldığı Konsensus’un anketi, Türkiye genelinde 81 ili kapsarken, 17 yaş üstü seçmenle yapıldı.

‘Sorunları AK Parti çözer’ eğilimi

Türkiye’nin en önemli sorunları sıralamasında İşsizlik (%67.2), PKK/Güneydoğu’dan (%64.4) sonra Başörtüsü/Türban (%30.4) geldi. Enflasyon/Hayat pahalılığı (%26.2) ile Eğitim (%25) ise türbanın ardında. “Kim çözer”e verilen yanıtlarda AK Parti öne çıktı.









Düşüşe rağmen Erdoğan önde



KONSENSUS’un seçmene sorduğu bir başka soru ise “Hangi siyasi parti liderini beğeniyorsunuz?” oldu. Bin 500 seçmenin verdiği yanıta göre en beğenilen lider, yüzde 41.7 ile Başbakan Erdoğan’dı. Yüzde 32.4 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer aldı. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül % 23 ile yerini korurken, MHP Lideri Bahçeli % 11.3 ile dördüncü, Türkiye Partisi Lideri Abdüllatif Şener ise % 8.4 ile beşinci oldu.

'Referandum başarısının izleri AK Parti’de silinmeye başladı'

Murat Sarı - KONSENSUS Genel Müdürü



Bu ay en önemli düşüşü AK Parti ve lideri Başbakan Tayyip Erdoğan yaşadı. Geçen ay % 47 olan AK Parti oy oranı bu ay % 45’e, geçen ay % 51 olan Erdoğan’ın performans puanı % 44’e, geçen ay % 47 olan beğenilme oranı % 42’ye düştü. Bu rakamlar Ekim 2010’un AK Parti açısından kötü geçtiğinin göstergesi kabul edilebilir. Ekim ayının son günlerinde partisinde önemli bir kriz yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu ise performans puanını % 24’te tutmayı başarırken, beğenilme puanını % 2 artırarak % 32 düzeyine çıkardı.

Referandumun üzerinden 2 ay geçti. Referandum sonrası tablonun partilere getiri ve götürü izleri de yavaş yavaş yok olmaya başladı. Bu ayki araştırma, önümüzdeki 7 ayda Türk siyasetinde çok şeylerin değişebileceğinin göstergesidir. İktidar ve muhalefet partileri arasındaki oy farkı yüksek. İktidar bu aşamada rahat. Muhalefet önümüzdeki seçimlerde AK Parti’yi yakalamak istiyorsa referandum yorgunluğunu, bir anlamda “kaybeden psikolojisini” üzerinden atıp bugünlerden seçim çalışmalarına başlamalıdır. Bugün milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili bir referandum yapılsa halkın % 87’si dokunulmazlıkların kaldırılmasını isteyecektir. Seçmen seçtiği milletvekillerinin, hukuk karşısında kendilerinden farklı konumda olmamasını istediğini açıkça ortaya koyuyor. CHP’nin bu konudaki siyasi söylemleri, seçmen nezdinde kabul görüyor.

Referandum sonrası Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun yeni yapısı ile daha bağımsız olup olmayacağı sorusuna “Daha bağımsız oldu” diyenlerin oranı %35’i buldu.



