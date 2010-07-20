-REFERANDUM PROPAGANDASI ''TWİTTER''DA ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Sarp Özer - Sosyal paylaşım sitelerinin çok sayıda insanı bir araya getirmesi siyasi partileri de harekete geçirdi. Bazı partiler, ''Twitter'' adlı paylaşım sitesinde genel başkanları adına açtıkları kullanıcı hesaplarında referandum öncesi liderlerinin ve partilerinin görüşlerine yer vermeye başladı. Twitter'da Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ve Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk adına partilerince açılan hesaplar bulunuyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Kurtulmuş için açılan ''NumanKurtulmus'' isimli hesapta, Kurtulmuş'un bir fotoğrafı ile partinin amblemine yer veriliyor. ''Fark var Saadet var'' sloganının da yer aldığı sayfanın 1076 ''takipçisi'' bulunuyor. Sayfadaki biyografi bölümde ''Saadet Partisi Genel Başkanı'' ifadesine yer verilirken, Numan Kurtulmuş'un çeşitli açıklamaları da iletilerin bulunduğu bölümde yer alıyor. Kurtulmuş'un 12 Eylülde yapılacak referanduma yönelik ise ''Referanduma 'evet' diyeceğiz. 13 Eylül 2010'da ise yeni demokratik bir anayasa yapılması için görüşlerimizi en yüksek sesle paylaşacağız'' görüşlerine yer veriliyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Cindoruk için açılan ''HCindoruk'' isimli sayfada ise Cindoruk'un partisinin kongresi sırasında çekilen bir fotoğrafı profil fotoğrafı olarak belirlenmiş. 90 ''takipçisi'' olduğu belirtilen sayfada, Hüsamettin Cindoruk'un katılacağı televizyon programları ile bazı açıklamaları takipçileri ile paylaşılıyor. Öte yandan sitede AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DSP Genel Başkanı Masum Türker adına başka kişilerce açılan ''sahte'' hesapların yer aldığı da görülüyor. Sitede ayrıca siyasi partilerin bazı il ve ilçe teşkilatlarınca açılan hesaplara da yer veriliyor.