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"Referandum oy pusulaları hazır"

Başbakan, başkanlık sistemi ve anayasa değişikliği ile ilgili çalışmaların tamamlandığını açıklamıştı

24 Ekim 2016 14:07

Milliyet yazarı Tunca Bengin, "başkanlık sistemi" ve "anayasa değişikliği" tartışmalarıyla ilgili olarak "Olası referandumda kullanılacak oy (Evet-Hayır) pusulaları hazır ve İlçe Seçim Kurulları ile dış temsilciliklere dağıtılmış durumda" dedi. YSK'daki CHP Temsilcisi Avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu konuyla ilgili olarak "Son yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için referandum oy pusulası bastırılmıştı zaten. İkinci tura kalıp adaylardan birinin çekilmesi durumunda yasa gereği Evet-Hayır oylaması yapılacaktı. O oy pusulaları İlçe Seçim Kurulları 112 tane konsoloslukta hazır duruyor. Meclis’ten karar çıkarsa YSK açısından yapılacak tek şey her seçim öncesi olduğu gibi 40’a yakın karar ve genelge yayınlamak olacak" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık sistemi ve yeni anayasa değişikliği ile ilgili çalışmaların tamamlandığını açıklamıştı.

Tunca Bengin'in "Musul’da frene basıp Cerablus tamamlanmalı" başlığıyla yayımlanan (24 Ekim 2016) yazısı şöyle:

YSK’daki CHP temsilcisi Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu, şöyle anlatıyor:

“Son yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için referandum oy pusulası bastırılmıştı zaten. İkinci tura kalıp adaylardan birinin çekilmesi durumunda yasa gereği Evet-Hayır oylaması yapılacaktı. O oy pusulaları İlçe Seçim Kurulları 112 tane konsoloslukta hazır duruyor. Meclis’ten karar çıkarsa YSK açısından yapılacak tek şey her seçim öncesi olduğu gibi 40’a yakın karar ve genelge yayınlamak olacak.”

 

2017’de olası bir erken seçimi konuşurken MHP liderinin çıkışıyla sandıkta öncelik referanduma döndü. Sürpriz bir gelişme olmazsa ilgili düzenleme ocak ayında Meclis’te görüşülecek, nisan ya da mayıs’ta da başkanlık sisteminin onayı için halka gidilecek. Bu arada çıkacak sonuca (330’un altında kalma ya da yeni sistem gereği parlamentonun yenilenmesi )göre sonbaharda bir erken seçimin kaçınılmaz olacağını savunanlarda da var. Hatta bu yönde YSK’nın hazırlık (oy pusulası basımı gibi) yaptığını öne sürenler de oldu, oluyor. Geçen hafta bu durumu YSK’ya sorup şu anda erken seçime dönük bir hazırlık olmadığını aktarmıştık. Ancak aynısı referandum için geçerli değil. Çünkü olası referandumda kullanılacak oy (Evet-Hayır) pusulaları hazır ve İlçe Seçim Kurulları ile dış temsilciliklere dağıtılmış durumda. Niyesini YSK’daki CHP temsilcisi Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu, şöyle anlatıyor:
“Son yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için referandum oy pusulası bastırılmıştı zaten. İkinci tura kalıp adaylardan birinin çekilmesi durumunda yasa gereği Evet-Hayır oylaması yapılacaktı. O oy pusulaları İlçe Seçim Kurulları 112 tane konsoloslukta hazır duruyor. Meclis’ten karar çıkarsa YSK açısından yapılacak tek şey her seçim öncesi olduğu gibi 40’a yakın karar ve genelge yayınlamak olacak.”

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