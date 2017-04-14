Referandum öncesi 'saldırı hazırlığındaki IŞİD üyelerine' gözaltı

16 Nisan'da gerçekleşecek anayasa değişikliği referandumu öncesi Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adına İstanbul'da saldırı hazırlığında bulunduğundan şüphe edilen en az 3 örgüt üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ajanslar, emniyet ekiplerinin eylem hazırlığı şüphesi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Beyoğlu, Bahçelievler ve Beykoz'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini aktardı.

Anadolu Ajansı (AA) operasyonlarda 5 kişi yakalandığını belirtirken, Doğan Haber Ajansı (DHA) gözaltı sayısını 3 olarak verdi.

DHA'nın haberinde, "İstanbul'da referandum öncesinde terör saldırısı planladıkları ileri sürülen 3 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi" bilgisi yer aldı.

AA'nın haberinde ise, "Ayrıca operasyon kapsamında, çatışma bölgelerine gittiği ve İstanbul'da örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.N. ile Tacikistan uyruklu F.A da yakalandı" denildi.

IŞİD Türkiye'deki militanlarına, referandum oylamasında "tüm sandıklarda saldırılar düzenleme" çağrısı yapmıştı.

Aylık dergisi Rumiyah'ın 6 Nisan Perşembe günü yayınlanan 8. sayısının Türkçe versiyonunda IŞİD, "Allah'ın dışında başka kanun koyucu seçmek küfürdür" mesajı vermişti.

IŞİD'in çağrısında "Referandumda 'Evet' diyenler kâfir olacağı gibi 'Hayır' diyenler de kâfir olur. Müslümanların hiçbir şekilde seçim sandıklarına gitmemesi, o sandıklardan ve mekânlardan uzak durması, [oy kullananlara] düşmanlığını ilan etmesi gerekir" ifadeleri yer almıştı.