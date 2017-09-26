Referandum kutlamaları erken başladı

Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/ERBİL, (DHA) - IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin düzenlediği referandumda oy sayım işlemleri devam ederken, bazı bölgelerde kutlama gösterileri de başladı. Gösterilen sırasında zaman zaman silah sesleri duyuldu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'ne bağlı bölgeler ve tartışmalı bölgelerde yapılan bağımsızlık referandumunda oy sayım işlemleri devam ediyor. Referandumda oy kullanma saatinin bitmesinin ardından sandıklarda sayım işlemleri sürerken, saat 22.00\'e kadar açılan sandıklarda ortalama yüzde 95 oranında \'Evet\' oyu çıktığı öğrenildi. Referandumda oy sayım işlemlerinin devam ettiği saatlerde Erbil\'in bir çok noktasında sevinç gösterileri başladı. Erbil\'in 60\'lık caddesi ve İskan semtinde toplananlar, sevinç gösterileri yaptı. Havai fişeklerin atıldığı gösterileri sırasında sık sık silah seslerinin duyulması dikkat çekti. İskan semtinde kurulan bir platformda müzik dinletisi sunulurken, kalabalık grup halinde halay çekenler oldu. Referandumla ilgili oy sayım işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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