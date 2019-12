-REFERANDUM İÇİN YAYIN YASAĞI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 11.09.2010 - 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un halk oylamasında serbest propaganda dönemi saat 18.00 itibariyle sona erdi. Halk oylamasında serbest propaganda döneminde, TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin 6 Eylül Pazartesi başlayan radyo televizyon konuşmaları dün sona ermişti. Serbest propaganda döneminde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendisine yasayla tanınan bu hakkını kullanmamış ve radyo televizyon konuşması yapmamıştı. TBMM'de grubu bulunan siyasi parti liderlerinin konuşmalarını dün tamamlamasının ardından halk oylaması serbest propaganda dönemi, saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı. Bu saatten, yarın saat 21.00'a kadar yayın yasağı uygulanacak. Halk oylamasının yapılacağı yarın radyolar ve her türlü yayın organları tarafından oylama ve oylama sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek. -SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI- Halk oylamasının yapılacağı yarın sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmayacak, içkili yerlerde umumi mahallerde alkollü içki verilmeyecek, içilmesi yasak olacak. Oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebilecek. Sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak.