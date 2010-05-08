Referandum için son hazırlıklar

T24

Referandum hazırlığı



"Yazılı dökümanlar hazırlanacak"

Erdoğan internet medyasıyla buluşacak



Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısıyla ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.MKYK'da TBMM'deki Anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmaların ve bundan sonraki sürecin ele alındığını bildiren Çelik, toplantıda bunun dışında iç ve dış siyasi gelişmelerin değerlendirildiğini, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın demokratik açılımın seyrine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da Yunanistan ve global ekonomideki son gelişmelere ilişkin bilgi verdiğini anlattı.Toplantıda parti teşkilatı ile TBMM Grubu çalışmalarının ele alındığını belirten Çelik, TBMM gündemiyle ilgili bilgilendirme yapıldığını ifade etti.Çelik, TBMM'nin gelecek hafta çalışmayacağını hatırlatarak, açıldıktan sonra AK Parti TBMM Grubu'nun çalışmalarına devam edeceğini kaydetti."Referandum sürecinde AK Parti'nin nasıl bir kampanya yöntemi izleyeceğinin" sorulması üzerine Çelik, TBMM'deki görüşmelerde 330'un üzerinde oy alan Anayasa değişiklik paketinin Cumhurbaşkanlığı'na sunulduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, bu paketi incelemek için 15 günlük süresi bulunduğunu anımsatan Çelik, ancak Cumhurbaşkanı Gül'ün bu süreyi kullanmayacağını düşündüğünü dile getirdi.Çelik, son yasal değişiklik gereği 60 gün sonra, Temmuz ortalarında referanduma gidileceğini ifade etti.Halkın, bu konuda ortaya bir irade koyacağını belirten Çelik, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu referandumda da milletimizin iradesine inanıyoruz, inanmaya da devam edeceğiz" dedi.Bu referandum kampanyasının AKP'nin bir kampanyası olmayacağına dikkati çeken Çelik, siyasi partilerin değil, milletvekillerinin Anayasa değişiklik tekliflerini hazırladığını hatırlattı.Çelik, halkın büyük bir çoğunluğunun bu referandumda Anayasa değişikliğine destek vereceğine inandığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Elbette bu Anayasa değişikliğinin niçin yapıldığını, hangi dertlere deva olacağını, bireysel hak ve özgürlüklerin arttırılması, demokratik standartların yükseltilmesi, Türkiye'nin gerçek anlamda hukuk devleti olması için bu Anayasa değişiklik paketinin neler getirdiğini, kadınlarımız, çocuklarımız, özürlülerimiz, yaşlılarımız, şehitlerimizin dul ve yetimleri için, gazilerimiz için, işçilerimiz, memurlarımız için ne getirdiğini, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı ne anlam ifade ediyor, HSYK'nin verdiği ihraç kararlarının yargı denetimine alınması ne anlam ifade ediyor, Anayasa Mahkemesinin, HSYK'nın yapısının değiştirilmesi ne anlam ifade ediyor, tüm bunları elbette TBMM zemininde milletvekilleriyle paylaştığımız gibi milletimizin kendisiyle de paylaşacağız."CHP'nin, bu değişiklikleri Anayasa Mahkemesine götüreceğini ifade ettiğini anımsatan Çelik, mahkemelerin Türk milleti adına karar verdiğine işaret etti."Onlar Anayasa Mahkemesine götürüyorlar. Biz de meseleyi milletin vicdan mahkemesine götüreceğiz" diyen Çelik, "milletin vicdan mahkemesinin terazisinin şaşmaz bir terazi olduğunu" ve buradan gerekli kararın çıkacağını ifade etti.Çelik, şunları söyledi: "Anayasa değişiklik paketinin doğru anlaşılması için gerekli çalışmaları yapacağız. Yazılı dokümanlar hazırlayacağız. Sanal alemde yapılması gerekenler yapılacak. Belki salon toplantıları yapılacak, açık hava toplantıları yapılacak ve bu mesele halkımıza en doğru şekliyle en anlaşılır şekliyle ifade edilecektir. Temenni ediyorum ki demokrasinin gereği olan nezaketten asla taviz verilmesin. Gerginlik ve gerilime dayalı bir kampanya yapılmasın."Siyasetin rekabet zemininde yapıldığını, ancak nezaket olmadığı zaman bu rekabetin "insanları canavarlaştıracağını" savunan Çelik, "Kendi saadetini başkasının felaketinde arayanlar, başka insanları ancak karalamakla şahsiyetlerini ayaklar altına almakla kendisinin bir şey olacağını zannedenler her zaman hüsrana uğramışlardır" dedi."Demokratik açılım"ı halka anlatabilmek için "Türkiye Buluşmaları Toplantıları" düzenlediklerini hatırlatan Çelik, şöyle devam etti: "15 Mayıs'la birlikte Türkiye sathında, 'Türkiye Buluşmaları' programının ikincisini başlatıyoruz. Bu sefer büyük ilçeleri de dahil ediyoruz. Halkımız bizi Meclisteki muhalefetten çok daha iyi anlıyor. Onlara meramımızı anlatacağız. 23 Mayıs'ta da 'Dolmabahçe Buluşmaları' kapsamında spor adamlarıyla bir araya gelecek Sayın Başbakanımız. Burada Süper Lig takımlarımızın başkanları olacak. Olimpik federasyonların başkanları olacak. Bir de toplumumuzda herkesin bildiği, tanıdığı, saygın spor adamları olacak. Aynı günün öğleden sonrasında da internet medyasıyla Sayın Başbakanımızı buluşturacağız. Böylelikle radyocularla olan, yazarlarla, sinema ve ses sanatçılarıyla olan buluşmamız gibi bu sefer de spor adamları ve internet medyasıyla bir araya gelerek Türkiye'nin gündemini onlarla da paylaşacağız."Çelik, "Referandum süresine ilişkin yapılan son yasal değişikliğin, bir yıl dolmadığı için bu referandumda uygulanamayacağı" yönündeki tartışmaların hatırlatılması üzerine ise "referandumun seçim olmadığı ve burada belli makamlar için belli kişilerin seçilmeyeceği" karşılığını verdi."Böyle bir yorumun son derece zorlama bir yorum olacağını" savunan Çelik, "Halka gitmeyelim" diyenlerin totaliter yapılar olduğunu söyledi.