Referandum için seçmen listeleri ne zaman askıya çıkıyor?

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi için 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi seçmen listeleri 18 Şubat'ta muhtarlıklarda askıya çıkıyor. Listeler 26 Şubat'a kadar askıda kalacak.

Listede adı olmayanlar 26 Şubat'a kadar nüfus müdürlerine ya da muhtarlıklara başvurmazsa oy kullanamayacak.

18-26 Şubat arasında hafta sonu da dahil olmak üzere Nüfus Müdürlükleri, İlçe Seçim Kurulları ve Muhtarlıklar hizmet verecek. Seçmenlerin muhtarlıklarda kayıtlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Listeler askıdan inene kadar farklı adreste oy kullanmak isteyenler, oy kullanmak istedikleri illere kayıt yaptırırlarsa o seçim bölgesinde oy kullanabilecek.

Öğrenciler nasıl oy kullanacak?

Öğrenciler ve farklı illerde geçici ikamet edenler de bulundukları illerde oy kullanabilecek.



- Öğrenciler okudukları illerde, yurt müdürlüğünden yurtta kaldığına dair ıslak imzalı belge ve üniversiteden de o okulun öğrencisi olduklarına dair ıslak imzalı belge alıp ilçe nüfus müdürlüğüne gidecek.



- Öğrenci kirada oturuyorsa kira sözleşmesiyle muhtarlığa başvurup ikamet belgesi veya kendi üzerine kayıtlı bir faturayla ilçe nüfus müdürlüğünü başvuracak.



- Öğrenci, herhangi bir sebepten dolayı geçici olarak bir tanıdığında ikamet ediyorsa evinde kaldığı kişiyi alıp ilçe nüfus müdürlüğüne başvuracak.



Ayrıca kayıtlar www.secmen.ysk.gov.tr adresinden de kontrol edilebilecek.

Yurt dışındakiler ne yapacak?

Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma gün sayısı ve başlangıç günü o ülkedeki seçmen sayısı gözetilerek her bir temsilcilik için YSK tarafından tespit edilecek. Oy kullanma süresi 27 Mart'ta başlayacak, 9 Nisan'da sona erecek.



Halk oylamasında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar ve beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "Hayır" ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulaları ile "Tercih" mührü kullanılacak. Yurt dışında sandıkların konulacağı yerler, www.ysk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.