Referandum günü sağanak başlayacak

T24- Bayramın 3. günü Marmara'da yağmur hafif olarak başlayacak. Referandum günü ise Marmara ve Ege'de sağanak yağmur var. Sıcaklık batıda yağışla 5 derece düşecek.





Türkiye'nin beş büyük kent merkezinin hava koşulları şöyle: Yarın İstanbul'da hava kapanacak, yağmur hafif olarak başlayacak. Poyrazın hızında ise azalma var. Pazar günü İstanbul daha serin ve sağanak yağmurlu. Ankara güneşli, pazar akşam yağmur başlayabilir. İzmir parçalı bulutlu, pazar günü yağmur ve serinleme geliyor.



Yarın Marmara'da poyrazın hızında azalma var. Ancak hava kapanıyor. Yağmur hafif olarak başlayacak. Pazar günü ise sağanak yağmur Marmara genelinde daha etkili, sıcaklık 25 derecenin altına doğru inecek.



İç Anadolu az bulutlu ve sıcak, pazar günü bölgenin batısı bulutlanacak. Akşama doğru Eskişehir, Çankırı dolaylarında yağmur başlayacak. Pazartesi hava yağmurlu ve 5 derece daha serin.





Ege de hafta sonu bulutlanabilir. Manisa, Kütahya dolaylarında yağmur başlayacak. Pazar günü ise Muğla’ya kadar tüm Ege'de yağmur var. Ancak rüzgarlar sert değil, fazla üşütmeyecek.



En sıcak Akdeniz sahilleri, burada termometreler hala 35 derece. Deniz suyu sıcaklığı da 29-30 derece. Pazar akşamı Burdur ve Isparta yağmurlu. Pazartesi Akdeniz’in iç kesimlerinde yağmur var. Güneydoğu hala açık ve çok sıcak.



Doğu Anadolu uzun bir süre daha yağışsız, güneşli ve sıcak. Termometreler düşmüyor. Ortalamanın 3-4 derece üzerinde.



Doğu Karadeniz'den bulutlar fazla dağılmıyor. Rize ve Artvin’de yağmur sürüyor. Pazar günü ise Samsun’dan Rize’ye hava açacak ve ısınacak. Ama pazar akşamı Bolu-Kastamonu-Zonguldak arasına kuvvetli sağanak geliyor.