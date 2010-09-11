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Dünya

REFERANDUM FRANSIZ BASININDA PARİS (A.A)

11 Eylül 2010 18:27

-REFERANDUM FRANSIZ BASININDA PARİS (A.A) - 11.09.2010 - Türkiye'de Anayasa'da yapılacak değişiklikler için yarın düzenlenecek halk oylaması, Fransız basınında bugün geniş bir şekilde yer aldı. Le Monde, "Türkiye'de demokrasiyi genişletmek için referandum" başlığıyla verdiği haberde, "referandum sonucunun AK Parti iktidarı için bir sınav teşkil ettiği" yorumunu yaptı. Gazete, genel seçimlerden önce, referandum sonucunun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan iktidarının test edilmesi için bir fırsat yarattığı görüşünü dile getirdi. Le Monde, "hayır" oyu için kampanya yapan muhalefet partilerinin, Başbakan Erdoğan'ı "otoriter rejim kurmak istediği için suçladıklarını" bildirdi. Le Figaro gazetesi, "Türkiye, ordunun rolünü azaltmak için sandığa gidiyor" başlığıyla verdiği haberde, "muhalefet partilerinin, değişiklikleri, AK Parti'nin gücünü artırmak için bir fırsat olarak yorumladıkları" görüşüne yer verdi. Liberation gazetesi, "Erdoğan için büyük bahis" başlığıyla verdiği haberde, referandumun, Başbakan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin siyasi geleceği için bir bahse dönüştüğü yorumunu yaptı.

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