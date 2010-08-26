-REFERANDUM DÜĞÜN DAVETİYESİNE DE GİRDİ KÜTAHYA (A.A) - 26.08.2010 - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde görev yapan bir öğretmen, 19 Eylülde yapılacak düğünü için hazırlattığı davetiyeye, ''Sevdamız millet, kararımız evet'' yazdırıp ''evet'' mührünün resmini yaptırdı. Öğretmen Sinan Kahraman, yaptığı açıklamada, nişanlısı Dilek Taşdemir ile Adana'nın Yüreğir ilçesinde 19 Eylülde gerçekleştirilecek düğünle evleneceğini bildirdi. Türkiye'de şu an gündemin 12 Eylülde yapılacak halk oylamasına kilitlendiğini ifade eden Kahraman, ''Referanduma sayılı günler kaldı. Herkesin dilinde referandum var. Düğünüme davet ettiğim kişilere referandumu hatırlatmak için davetiyeye 'Sevdamız millet, kararımız evet' yazısını yazdırıp 'evet' mührünün resmini yaptırdım. Hem 12 Eylülde hem de 19 Eylülde kararımız 'evet' olacak'' dedi. -''EVLİLİK CEZASINA ÇARPTIRILMALARINA...''- Davetiyede ''Sevdamız millet, kararımız evet'' yazısıyla ''evet'' mührünün yanı sıra şu ifade yer alıyor: ''Yeni anayasanın ilk hükmü: Gereği düşünüldü... Sanıkların birbirlerine karşı sevgi, saygı, sadakat ve bitmek tükenmek bilmeyen hoşgörü suçlarını işlemiş oldukları sabit görülüp, Türk Medeni Kanununun 4721. maddesi gereğince evlilik cezasına çarptırılmalarına... Ayrıca siz değerli dostlarını da aralarında görmeleri durumunda suçlarının kat be kat artarak ömür boyu müebbet mutluluğa dönüştürülmesine karar verilmiştir.''