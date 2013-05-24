AKP'li Ensarioğlu: Referandum bu yıl yapılmalı

Helin Alp/ Ankara

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘2014'te üç seçim gelebilir’ sözlerinin ardından, AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in ‘Martta yerel, ağustosta cumhurbaşkanlığı, kasımda ise anayasa referandumu olabilir’ şeklindeki açıklamaları tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tartışmaya AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’da katıldı. Ensarioğlu, referandumun, cumhurbaşkanlığı seçiminden hatta yerel seçimlerden önce, yani 2013 yılında yapılması gerektiğini söyledi. Cumhuriyetin kuruluşu kadar demokratikleşmesinin de önemli olduğunun altını çizen Ensarioğlu, ‘Meclis, gerekirse tatile gitmeden yeni anayasayı çıkarabilir. Bu yıl da tatil yapmayalım. Bu anayasayı çıkarmak Başbakanımıza yakışır’ diye konuştu. İşte AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun yeni bir tartışma yaratacak açıklamaları:

‘Referandum 2013 yılında yapılmalı’

2014 yılında cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerin tarihi zaten bellidir. 2014 Mart’ında mahalli seçimler, ağustosta da cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ancak burada önemli olan referandumdur. Anayasa Uzlaşma Komisyonu maalesef kamuoyunun beklentisi olan sonucu ortaya koyamıyor. Haziran ayının sonunda da komisyon çalışmalarını bitirecek. Komisyon’dan bir uzlaşma sağlanamaması durumunda bir referandum görünüyor. Mahalli seçim atmosferine girmeden bunu yapabiliriz. Referandumun, cumhurbaşkanlığı hatta yerel seçimlerden önce, yani 2013 yılında yapılması gerekiyor.

‘Meclis, tatile girmesin’

Cumhuriyetin kuruluşu ne kadar önemliyse demokratikleşmesi de o kadar önemlidir. Temmuz ayında Meclis tatile giriyor. Meclis, tatile girmesin. Türkiye’nin en önemli sorunu çözülecek ve demokratik adımlar atılacaksa bu yıl da tatile gitmeyelim. Gerekirse cumartesi ve pazar çalışalım. Bu fırsat elimizde var. Biz bu yetki gücünü milletten aldık. Meclis kapanmadan biz yeni anayasayı çıkarabiliriz.

‘Bu anayasayı yapmak Başbakanımıza yakışır’

Türkiye’nin en önemli meselesi Kürt sorunun çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesidir. Sorunlarımızı kökten çözmek istiyorsak bunu ancak anayasa ile yapabiliriz. Biz, AK Parti olarak bu millete bir söz verdik. Güçlü liderlik ile bu sözümüzü yerine getirebiliriz. Anayasa referandumunun, cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yapılması gerekiyor. Sayın Başbakan’ın cumhurbaşkanı olması durumunda AK Parti’nin yeni genel başkanın kim olacağı henüz belli değil. Yeni başkanın partiye ne kadar hakim olacağını da bilmiyoruz. Sayın Başbakanımız bu ülkedeki çok ciddi sorunları çözmüş ve devrimler gerçekleştirmiştir. Bu anayasayı yapmak Başbakanımıza yakışır. Sayın Başbakan’ın Türkiye’ye yapacağı en büyük iyilik de yeni anayasadır.