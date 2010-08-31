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Politika

REFERANDUM BİTSİN,ORTALIK SAKİNLEŞİR ANKARA (A.A)

31 Ağustos 2010 01:06

-REFERANDUM BİTSİN,ORTALIK SAKİNLEŞİR ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, referandum sürecinde yükselen siyasi tansiyonla ilgili olarak, ''Referandum bitsin bakalım. O zaman sakinleşir ortalık'' dedi.  Gül, Merkez Orduevi'nde düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.   Cumhurbaşkanı Gül, bir gazetecinin, ''Referandum sonrası yeniden bölgeye gitmeyi düşünüyor musunuz'' sorusuna, ''Bakalım, neticelensin bu işler'' yanıtını verdi.  Bir başka soru üzerine de Gül, ''Sorunları çözme yerine sorunları kullanma çok oluyor Türkiye'de. Sorunları kullanmak, daha kolay oluyor herkes tarafından'' dedi.   Cumhurbaşkanı Gül, referandum sürecinde yükselen tansiyonun düşmesine yönelik bir çağrıda bulunup bulunmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlarken de, ''Yeteri kadar çok söyledim. Her gün aynı şeyi tekrarlayacak halim yok. Referandum bitsin bakalım. O zaman sakinleşir ortalık. O zaman Türkiye'nin büyük meselelerine daha soğukkanlı bakılır. Şimdi nasıl olursa olsun, ister istemez bir sandık söz konusu olunca her şey polemik konusu oluyor. Biraz bekleyelim bakalım'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, gazetecilerle Kayseri ziyareti sırasında domates toplamasına ilişkin yayınlanan haberlerle ilgili de sohbet etti. 

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