Referandum afişini değiştirirken öldü

T24- İstanbul Kartal'da bir çimento deposuna asılı olan referandum için “Evet“ yazılı branda rüzgarın etkisiyle parçalanınca, reklam ajansı gece brandayı değiştirmek için çalışma başlattı. Yeni brandayı germek için vinç çağırıldı ancak gelen vinç kısa kalınca yeni bir vinç daha çağırıldı. Reklam ajansı çalışanı Halis Atış (27) yeni araç gelene kadar yol kenarındaki brandaların arasına girerek uykuya daldı. Ancak gelen vinç kamyonun sürücüsü uyuyan işçiyi fark edemeyince, Halis Atış kamyonun altında kalarak can verdi.



Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir çimento deposuna bir kaç gün önce referandum için hazırlanan bir reklam brandası asıldı. Ancak şiddetli lodos nedeniyle parçalanan brandayı değiştirmek için reklam firması hazırlıklarını yaptı. Yeni branda hazırlandı brandayı asmak için içn gece yaklaşık 30 metre yükseklikteki yapı için bir vinç çağırıldı. Gelen vincin yüksekliği brandayı asmak için yeterli olmayınca başka bir firmadan yeni bir vinç çağırıldı.



Reklam firması için çalışan Halis Atış yorgun olduğu için yeni araç gelene kadar uyumak istedi. Arkadaşlarına da söyleyen Atış çimento depolarının önünde bekleyen yeni brandanın arasına girerek uyumaya başladı. Saat 00.30 sıralarında olay yerine gelen vinç kamyon sürücüsü, tali yoldan çimento deposunun önüne doğru ilerlemeye başladı. Brandaların arasında uyuyan Halis Atış’ı fark edemeyen vinç kamyon kullanıcısı Fatih K.’nin aracı brandaların üzerinden geçerken, Atış’ın arkadaşları bağırmaya başladı. Ancak sesleri duyan Fatih K.'nin kamyonu durdurmasına rağmen, arkadaşlar brandaları kaldırıldığında Atış’ın kanlar içinde olduğunu gördü.



Halis Atış’ın arkadaşları bir umutla hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ambulans ekipleri Halis Atış’ın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Atış’ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.



