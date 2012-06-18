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Yaşam

'Refakatçi kızla hastanede 7 kişi ilişkiye girdi' iddiası

17 yaşındaki H.S.’nin, 1’i doktor 7 hastane çalışanıyla ilişkiye girdiği iddia edildi

18 Haziran 2012 19:15

 

Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’ndeki devlet hastanesinde tedavi gören bir yakınına refakat eden 17 yaşındaki H.S.’nin, 1’i doktor 7 hastane çalışanıyla ilişkiye girdiği iddia edildi. Hamile kalan H.S.’nin, kürtaj olmak için aynı hastaneye başvurmasıyla ortaya çıkan olayın ardından, 7 kişi gözaltına alındı.
 
Olay iddiaya göre yaklaşık 3 ay önce meydana geldi. Kadirli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören bir yakınına refaket eden H.S., hastanede görevli doktor B.Ö., güvenlik elemanı M.D. ve Ş.Y., temizlik görevlisi A.İ., Ö.Ö. ve K.A. ile ambulans şoförü M.D.’yle cinsel ilişkiye girdi. Olayı kimseye anlatamayan H.S. hamile olduğunu öğrenince bu sabah saatlerinde kürtaj olmak için aynı hastaneye geldi. Kürtaj başvurusunu inceleyen görevli doktorlar, evli olmayan ve ailesinden habersiz hastaneye gelen H.S.’nin yaşının küçük olması nedeniyle polise haber verdi. 
 
 

DNA testi yapılacak

 
 
Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızın sorgusunun ardından 7 kişiyi gözaltına aldı. Koruma altına alınan H.S.’nin  yapılan sağlık kontrolünde 2 aylık hamile olduğu saptanırken, bebeğin babasının kim olduğunun belirlenmesi için şüphelilere DNA testi yapılacağı belirtildi. Emniyette sorguları süren şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
 

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