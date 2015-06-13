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Dünya
Deutsche Welle

Refah Sınır Kapısı açıldı

Gazze Şeridi'nin İsrail kontrolünde olmayan tek sınır kapısı olan Refah, aylar sonra ilk kez açıldı. Gelişme, Mısır hükümeti ile Hamas arasında yakınlaşma olarak değerlendiriliyor.

13 Haziran 2015 20:28


Refah Sınır Kapısı önümüzdeki üç gün boyunca 6 saat süreyle çift yönlü açık kalacak. Gazze Şeridi'ndeki sınır görevlisi Mahir Ebu Sabha yaklaşık 15 bin Filistinlinin Mısır'a geçmek için başvuruda bulunduğunu söyledi. Ebu Sabha başvuranlar arasında tedavi ihtiyacı olanlar, öğrenciler ve kalma izni süresi geçen Araplar olduğunu ifade etti. Mahir Ebu Sabha başvuruda bulunanlardan sadece bin 500'ünün sınırı gerçekten geçebileceğini söyledi.

Kahire hükümeti yaklaşık 2 hafta önce sınır geçişini tek yönlü açmış; Mısır'a geçen Filistinlilerin Gazze Şeridi'ne geri dönmesine izin vermişti. Bu yılın toplamında Refah Sınır Kapısı sadece 5 gün açık kaldı.

Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'nin İsrail kontrolünde olmayan tek sınır kapısı. Hamas'ın 2007'de yönetime gelmesi sonrasında Mısır hükümeti, sınır kapısını büyük ölçüde kapalı tuttu. Mısır'da seçilmiş devlet başkanı Muhammed Mursi'ye askeri darbe sonrasında da bu tutum daha da yoğunlaştı.

Refah Sınır Kapısı'nın açılması, gözlemciler tarafından Mısır ile Hamas arasındaki ilişkilerde iyileşme olarak değerlendiriliyor. Bu ayın başında Mısır'da bir temyiz mahkemesi Hamas'ı terör örgütleri listesine sokan ve faaliyetlerini yasaklayan hükmü bozmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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