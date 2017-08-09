Reem'in boş sandalyesi: 4 yıl önce düğününde bombalar patladı, kayıplara karıştı; Türkiye'de ortaya çıktı!

Reem isimli Suriyeli genç kadın, 2013’teki düğün gecesinde yaşanan bombardıman nedeniyle ailesinden ayrı düştü. Bu arada Halep’ten Lübnan’a göç eden anne ve babası, ‘Kayıp Aile Portreleri’ isimli bir projede İtalyan bir fotoğrafçıya poz verdi. Fotoğrafta Reem’in sandalyesi boştu. 2015’teki bu çekimin ardından geçen ay Lübnan’a geri dönen fotoğrafçı, Reem’in sosyal medyadan ailesine ulaştığını öğrendi. İki çocuğu olmuş, Gaziantep’te yaşıyordu.

Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

Yaklaşık 18 ay önce Lübnan’daki bir mülteci kampında çekilen fotoğrafta boş kalan sandalyenin sahibi ortaya çıktı. Katolik bir yardım kuruluşu olan CAFOD tarafından geçtiğimiz yıl organize edilen bir kampanyada Suriyeli mülteci aileler, kaybolan ya da ölen aile üyelerinin yerine boş bir sandalye koyarak kamera karşısına geçmişti.

Reem'in boş sandalyesi

Bunlardan biri de Muhammed ve ailesiydi. Bu karede kayıp kızları Reem’i boş sandalye temsil etmişti. Reem, 2013 yılındaki düğün gecesinde Suriye güçlerinin Halep vilayetindeki bombardımanı sırasında ailesiyle bağlantısını kaybetmişti. Fotoğraf çekildiğinde ailesi iki yıldır Reem’den haber alamamıştı. Proje başarılı olmuş ve İtalyan fotoğrafçı Dario Mitidieri’nin çalışması 2016 Dünya Basın Fotoğraf Ödülü dahil birçok ödül kazanmıştı.

Bu yıl Haziran ayında CAFOD yetkilileri, fotoğraflardaki mültecilerin durumunu görmek üzere Lübnan’daki Bekaa Vadisi’nde bulunan kampa geri döndü.,

İki gün telefonda konuştuk

Yetkililer, Suriyeli sığınmacıların hayat şartlarının kötüleştiğini rapor ederken, aldıkları bir haber sevinç yarattı. 2015’teki fotoğraf çekiminde sandalyesi boş bırakılan 21 yaşındaki Reem’in Türkiye’nin Gaziantep kentinde olduğu öğrenilmişti. Kampta eşi, iki oğlu, kızı ve torunuyla hayat mücadelesi veren baba Muhammed, Reem’in kendilerine sosyal medyadan ulaştığını anlattı. Suriyeli baba, “Çok mutluyum. Ona ne olduğuna dair 4 yıldır hiçbir şey bilmiyorduk. Nerede olduğunu öğrenir öğrenmez iki gün boyunca telefonda konuştuk” ifadelerini kullandı. Baba Muhammed, Reem’in kendilerine cep telefonundan gönderdiği fotoğrafları da paylaştı.

Düğün gecesi bombardıman nedeniyle anne babasından ayrı düşen Reem, dört yıl sonra ailesine ulaştı.

2 çocuğu olmuş

İngiliz Independent gazetesi ve Alman Spiegelonline’ın haberine göre Reem, ailesiyle bağlantısının koptuğu süre içinde anne olmuş, iki çocuk dünyaya getirmiş. Gaziantep’te yaşayan Reem’in şimdiki amacı ise Türkiye’de pasaport alarak Lübnan’da mülteci kampında kalan ailesini ziyaret etmek. Baba Muhammed, Lübnan’daki kampta bir düzen kuramadıklarını söylüyor. Muhammed, “Yaşadığımız yeri boşaltmamız gerekeceğinden korkuyoruz. İşler daha kötüye gidiyor” ifadelerini kullanıyor. Katolik yardım kuruluşu CAFOD’un yetkililerinden Laura Ouseley de mülteciler için durumun düzelmediğini hatta kötüleştiğini ifade ediyor. Ouseley, “Muhammed’in öyküsü acı-tatlı bir örnek. Artık bu konular haber olmasa da bu insanların hâlâ uluslararası yardıma ihtiyacı olduğu hatırlanmalı” ifadelerini kullandı.