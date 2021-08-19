Reel sektörün net döviz açığı 37 milyar dolar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal kesim dışındaki firmaların haziran ayına ilişkin döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Buna göre; finansal kesim dışındaki firmaların haziranda varlıkları bir önceki aya göre 420 milyon dolar artarken, yükümlülükler 3 milyar 243 milyon dolar azaldı. Bu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise bir önceki aya göre 3,6 milyar dolar azalarak 127,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında kısa vadeli varlıklar 126,5 milyar dolar olurken kısa vadeli yükümlülükler 68,1 milyar dolar oldu. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 25 düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın veri yayımlama takviminde yaptığı revizyonlardan sonra ise firmaların net döviz pozisyon açığı mayıs ayında 37,0 milyar dolar azalarak 168,6 milyar dolardan 131,6 milyar dolara geriledi.