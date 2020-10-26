Reel kesimde güven 2.8 puan arttı; ihracat sipariş miktarı beklentisi azaldı, enflasyon beklentisi yükseldi

Reel kesimde güven (RKGE) Ekim ayında, bir önceki aya göre 2.8 puan artarak 108.1 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre;

- Yatırım harcaması, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken,

- Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) aynı dönemde 4.0 puan artarak 109.7 düzeyine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.6 puan artarak yüzde 13.6 seviyesinde gerçekleşti.

Talep yetersizliği üretimi kısıtlıyor

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 44.7'si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 20'si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti ve bunu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.

Sanayide beklentiler sabit

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12.4'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76.6'ya yükseldi.